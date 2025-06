Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pensaron que iban a acalambrar a los órganos electorales, pero sus funcionarios se portan a la altura.

Pasaron los días, un mes, y Magenta Multimedia y El Universal no pudieron “quitarse” medias cautelares y multas aplicadas por el IETAM, por probable violencia de género en contra de la futura presidenta del Tribunal de Justicia, Tania Contreras López.

Sus abogados presionaron en lo nacional. Vía per saltum se dirigieron a la Sala Superior del TRIFE, que los remitió a donde corresponde, el Tribunal Electoral de Tamaulipas.

Los monstruos de la comunicación tampoco espantaron a nuestro IETAM y su secretario Juan de Dios Álvarez, en el avance de los procedimientos sancionadores.

Como si nadie les hubiera sacado la lengua, algún disgusto antes, ambos medios hicieron un escándalo e intentaron brincar la cadena impugnativa. Se toparon en macizo. La decisión es de nuestros magistrados domésticos según el acuerdo SUP-JG-47/2025… Y de ahí en adelante.

No la pudieron descarrilar. Ni la despeinaron. La abogada recibió este miércoles su constancia de mayoría y su futuro es presidir el Tribunal.

Los magistrados locales han emitido ya algunas resoluciones. La apelación 08-25 del 14 de mayo, revocó parte del acuerdo de Juan de Dios y le pidió profundizar sobre el tema y ampliar sanciones.

En otra apelación, 07-25, Osiris y su gente revocaron resolución del seis de mayo en que el IETAM determinó improcedente adoptar medidas cautelares dentro del expediente PSE-04/2025, relativo a la denuncia en contra de El Universal y el calumnista Héctor de Mauleón Rodríguez, por presunta comisión de calumnia electoral y violencia política en contra de la mujer en razón de género.

Apelación 04/25 beneficia también a la candidata electa (a magistrada), para obligar que se investigue posible calumnia del diario.

Expediente 05-2025 en que los magistrados revocan acuerdo del Instituto y ordenan medidas cautelares en contra de Magenta Multimedia S.A.P.I. de C.V., consistentes en el retiro inmediato de las publicaciones denunciadas.

Los procedimientos siguen. Al final de la tarde la decisión final la tomará la Sala Superior Electoral.

Nuevos funcionarios en la Secretaría de Educación -estatal-, y me temo que no son gente del otoñal jovenazo Arnufo Rodríguez, jefe de la sección 30, muy a pesar de los últimos servicios prestados “a la causa” guinda. En su primera dirigencia metió mano negra y hasta el pie. La 4T no se lo permitió.

Abril Alejandra Ramírez Erazo, es nueva jefa de Educación Superior. Tiene licenciatura en Derecho y maestría en Administración. Enzo Giovanni de Anda, coordinador de Comisiones de Planeación y Programación; estudió ingeniería industrial en el Tec Victoria, con maestría.

El contador público Vicente Eugenio Valdez López, se hará cargo de Recursos Materiales y Servicios Generales. La licenciada en Comercio Internacional (Lasalle) Erika Paulina Montoya Lozano, recibió nombramiento como Secretaria Técnica de la Secretaría.

No hallamos título a María del Carmen Ábrego González, pero se hará cargo de la coordinación de Innovación Educativa y Proyectos Estratégicos.

La dirigente nacional de morenista, Luisa María Alcalde, volvió a tocar el tema de la elección federal y concurrentes de 2027. Afirmó que “en Morena se vale levantar la mano” para salir en la foto. En juego 17 gubernaturas.

Si los aspirantes le agarran la palabra podría alborotarse el avispero incluyendo a Tamaulipas, cuya elección de alcaldes y diputados locales es el 27´ y la gubernatura en 2028. Serían un obstáculo para el jefe político.

Morena va en caballo de hacienda. El trabajo de Américo Villarreal y la presidenta Claudia Sheinbaum pronostican que sin esfuerzo ganarán el segundo piso de la 4T estatal. Los contrincantes son repudiados.

Antes de la primera mitad del gobierno americanista, los demonios no se han soltado. Nadie del gabinete ha brincado las trancas. Los alcaldes no se han desplazado más allá de sus territorios.

Con discreción, la única que se mueve en asambleas informativas es la senadora Olga Sosa Ruiz. Recorre los municipios. Su homólogo, José Ramón Gómez Leal, conocido desde hace años como “Huachicolito”, parece más alineado con los cabecistas y el grupo Reynosa. Podría aspirar a una coalición celeste verde. Se exhibe con sus cabezas visibles.

Los diputados federales no tienen estatura para competir.

Hay unidad en Tamaulipas en torno al liderazgo de Américo Villarreal. Aquellos que tienen su corazoncito están en santa paz. Saben que la decisión virtualmente será tomada en la esquina del poder estatal.

Como dijo Alcalde, levantar la mano pero no promoverse en espectaculares, gastar dinero y salir en medios. La talacha es casa por casa.

Jueves de sesión del Congreso del Estado. Tienen prisa, dos plenarias por semana. En agenda dos dictámenes, uno de ellos para reformar la Carta Estatal para sustituir el término “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada” para los sectores populares.

El martes, por acuerdo de la Junta de Gobierno que preside Humberto Prieto Herrera, la 66 legislatura publicó desplegado de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum en relación al tema migratorio en los Estados Unidos.