Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El nuevo Tribunal de Justicia de Tamaulipas está virtualmente integrado. Este jueves faltaban siete casillas por computar.

Las diez magistraturas de número serán asignadas en paridad de género según la votación alcanzada en las urnas.

De esta manera, comenzando con las mujeres, la lista es la siguiente: La gran ganadora es Tania Contreras López, 200,521 votos; Griselda Marisol Vázquez García, 156,909; Guillermina Reynoso Ochoa, 150,378; Teresa Olivia Blanco Alvizo 130,741 y Minerva Cáceres Vázquez con 112,217.

Por los varones llegarán: Oscar Alberto Lara Sosa, quien tenía 150,405 votos; Raúl Robles Caballero 150,378, y Esteban Etienne Ruiz, Ignacio García Zúñiga y Angel Avila Rodríguez.

Son virtualmente los nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, con el liderazgo indiscutible de Contreras. Deberá ocupar la presidencia del STJE por los primeros dos años.

Tales votos significan casi lo mismo que cosecharon Movimiento Ciudadano, PRI y PT juntos en la constitucional del 2024 por diputaciones locales.

En varones la más baja votación era para Jesús Hernández Anguiano, ex presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (que luego demandó al organismo y le sacó una buena lana). Parecía su regreso pero no se le acomodaron los astros. No los supo acomodar.

Otros que se quedaron en el camino, José Lázaro Lara Balderas, Martín Mesinos Gutiérrez, Carlos Olazarán Martínez y Julio Ernesto Ramírez.

Para magistrado auxiliar hubo dos candidatos, hombres y mujer. Con el 48 por ciento de las actas computadas lleva la delantera Consuelo Terán Rodríguez. Segundo lugar Armando Treviño Sánchez.

En magistraturas regionales deben entrar dos mujeres y un varoncito: Se perfilan María Victoria Porras Pulido y Nora Elia Miranda Reséndez y Felipe de Jesús Mendoza Requena.

El recuento del Tribunal de Disciplina lleva retraso, pero avanzan Ludivina Aldape Garfias, Dellanira Octavia Trujillo Soto y Alma Delia Gámez Huerta y, de varones, Luis Gerardo Uvalle Loperena y Andrés García Repper Fávila (tres damas y dos varones).

Llega gente preparada, académicos, con experiencia en la práctica y la mayor parte que ya laboraban para el Poder Judicial. Son jóvenes.

Y usted se preguntará ¿quiénes son los nuevos integrantes del Tribunal?. De Tania Contreras no es necesario repetir que fue consejera electoral del IETAM y asesora jurídica del Gobierno del Estado.

Griselda Marisol Vázquez García, egresada de la UAT, doctorada, actual jueza de Distrito Primer Tribunal Laboral Federal en Tamaulipas. Laboró en la Asesoría Jurídica del gobierno estatal.

Guillermina Reynoso Ochoa es la jefa de Notarías de la administración americanista. Notaria ella misma en el distrito de la capital.

Teresa Blanco, como ella resumió en su alias, dos doctorados y tres maestrías, catedrática, jueza de lo familiar en Altamira.

Minerva Cáceres Vázquez, 57 años, doctorado. Estudió prepa en la Juan José de la Garza, de Matamoros y Leyes en Victoria. Catedrática de la UAT desde hace 27 años, Agente del Ministerio Público, Directora de Capacitación de la hoy Fiscalía de Justicia.

De los varones ¿quién es Oscar Alberto Lara Sosa? 55 años, con maestría. Laboró para la Fiscalía del Estado y la secretaría de Administración. Director Jurídico de la Auditoría Superior del Estado.

Raúl Robles Caballero es un arroz de todos los moles. Ha pasado por el Instituto Electoral, la Fiscalía, Tribunal Electoral y Consejero de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia.

Esteban Etienne Ruiz, doctorado en Derecho, Subsecretario de Derechos Humanos y Articulación Social de SEBIEN.

Ignacio García Zúñiga, originario de Tula, lleva toda una carrera en el Tribunal de Justicia hasta ascender a Juez de Control.

Angel Avila Rodríguez, 60 años, el más longevo, originario de Río Bravo, egresado de la Universidad Panamericana Campus Nuevo Laredo. Juez de ejecución de sanciones del STJE. Consejero Electoral, Agente del Ministerio Público, Juez en Reynosa. Su currículum costa de 91 páginas.

Pura chucha cuerera. No hay más, ellos son. El cómputo está por terminar.

Lo anterior no tiene nada que ver con el jefe de Obras Públicas del Gobierno, Pedro Cepeda Anaya, informó que Tamaulipas fue incluido en el Plan Nacional de Infraestructura carretera 2025-2030 en el Corredor Golfo Norte, un ambicioso proyecto que quiere facilitar el trayecto entre el norte y sureste de nuestro territorio.

Considera un trazo aproximado de 500 kilómetros e inversión estimada en 40 mil millones de pesos, para conectar Nuevo Laredo con ciudad Victoria y Tampico, cuatro carriles.

Por el IMSS, José Luis Aranza Aguilar, detenido por la policía estatal en hechos no aclarados, sigue como delegado regional. Un boletín oficial comunicó haber sido sustituido por el general Flavio Alejandro Perea Alcaraz, coordinador de Resguardo de Inmuebles.

Sin embargo Aranza sigue en funciones y el DOF acaba de publicar acuerdo para que el jefe Jurídico, Sergio Guadalupe Cantú Rivera, le cubra sus ausencias, firme y despache e inclusive suscriba resoluciones como delegado.