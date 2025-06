Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El 19 de abril de este año el secretario de Obras Públicas ( SOP) del gobierno americanista, Ing. Pedro Cepeda Anaya me corrigió mi columna Expediente, dejándome en claro a un servidor y a la opinión pública victorense que no era, no es su Secretaria la que tiene trabajos inconclusos en la Avenida del Estudiante, igualmente conocida como «La Bajada de la UAT».

En encuentro con reporteros el Ing. Cepeda Anaya dejó bien clarito que los trabajos en la referida Avenida del Estudiante no son de la dependencia sino del Ayuntamiento de Victoria.

Añadió entonces el ingeniero Cepeda Anaya que «cualquier observación debe ser dirigida al ámbito municipal». Pasados ya dos meses de esto. Y considerando, varias cosas, que a la referida «Bajada de la UAT» sigue sin tener delimitados sus carriles de suba y baja, que Gob Tam y Gob Municipal provienen, tienen sus orígenes en el mismo partido Morena. Y considerando además que Gob Tam es quien tiene más billete, más presupuesto, ¿qué acaso no sería bueno que SOP Tamaulipas, termine esa obra con delimitar y pintar los carriles? ¡Claro, colocando ahí anuncios que digan que «esto es obra del Gobierno de Tamaulipas»!

Y bueno, uno no es nuevo en esto de la reporteada. Me lo dijo en entrevista exclusiva en su despacho de Palacio de Gobierno el Ing. Américo Villarreal Guerra, que ya tenía la experiencia de cinco años de Gobernador. Me dijo: «Uno debe estar para crear soluciones a los conflictos, no está para crear controversia. Mejor crear solución a los problemas».

Y el problema es que un mal día, una mala noche, puede haber en esa Avenida del Estudiante, un feo accidente.

«TURISMO, PALANCA DEL DESAROLLO»: BENJAMIN

Dicen que el turismo es «la industria sin chimeneas», debido a que no genera contaminación, que no genera ruido, y que todo es para el sano esparcimiento.

Así las cosas les comparto que el Lic. Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas que anda en trabajo intenso ya dijo que, “el turismo es una palanca que impulsa el desarrollo económico y social al generar ingresos, empleos y mucho más”.

En este inicio de semana el secretario de esta «industria sin chimeneas» estuvo en gira de trabajo y junto a la presidenta municipal de El Mante, Patty Chío, en plan de trabajo se realizaron recorridos por las zonas turísticas, como las grutas de Quintero, entre otros sitios de interés natural y cultural, como El Nacimiento, Casa del General de la Garza, El Cañón de la Servilleta y la Cueva El Abra entre otros espacios más.

La presidenta municipal, Patty Chío, reiteró el compromiso del municipio de colaborar con el Estado para llevar a cabo las mejoras que se requieran para potencializar el turismo.

«De lo que se trata es de impulsar el crecimiento del sector, mejorar la infraestructura y las certificaciones para que se traduzca en un mayor impacto económico en beneficio de la comunidad, expresó el secretario de Turismo Lic. Benjamín Hernández. NOS VEMOS.

