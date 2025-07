Por Agencias

Ciudad de México.- La propuesta del Consejo Nacional de Morena de aplicar “filtros” a la admisión de nuevos militantes es acertada, pues se requieren personas con “criterio, madurez e inteligencia”, además de dedicarle tiempo a la formación de su estructura seccional en todo el país, afirmó el coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Me parece justo y sano que se establezca una comisión de admisión (para evaluar perfiles de nuevos integrantes). Qué bueno que se vaya a crear”, manifestó el también presidente de la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, evitó manifestarse sobre las críticas que han recibido algunos morenistas de reciente ingreso.

No soy el inquisidor Torquemada, no me meto a eso. No tengo elementos para poder calificar a ninguno de los militantes y hay órganos internos del partido para precisar si cometieron alguna falta o su conducta los hace merecedores a no ser admitidos o a ser sancionados por el partido”, atajó en conferencia de prensa.

En ese mismo tono, rechazó definir con exactitud cuáles deberían ser los criterios de ingreso a Morena, cuya velocidad de crecimiento lo “sorprendió gratamente” y que, sostuvo, ha sido uno de los factores por los cuales el partido se ha vuelto “muy atractivo” para personas que quieren ser candidatos a puestos de elección popular.

En términos generales, dijo, Morena debe permitir la entrada de mujeres y hombres “probos, de madurez, que no los tomen por sorpresa las pasiones ni las vendettas, sino que tengan criterio, madurez, inteligencia, ponderación. Es correcto que se haga un filtro de ingreso en todos los partidos, y sobre todo en los que están en proceso de crecimiento, como el nuestro”.

De cara al proceso electoral de 2027, añadió Monreal, “Morena se anticipa para que no puedan incorporarse personas que, de acuerdo con esa comisión, no representen ningún beneficio o, al contrario, representen un perjuicio social, político, al movimiento”.

Por otro lado, aunque admitió que Morena debió imponer antes esos filtros de ingreso, subrayó que su partido “es muy joven y está aprendiendo. Mi crítica hacia el mismo movimiento es que hace falta vida orgánica, disciplina partidaria, reglas claras de admisión o de sanción e incluso expulsión”, aspectos que no fueron del todo atendidos por la rapidez de su evolución.

Además del tema de los requisitos de ingreso, apuntó, la dirigencia nacional de Morena tiene la propuesta de “formar estructura seccional en el país, nuestra representación partidista en secciones electorales que no se ha llevado a cabo”.

El partido, alertó, carece hasta ahora de dicha estructura, de manera tal que «difícilmente hay comités municipales de Morena en todo el país y creo que esa es otra de las tareas postergadas y que ahora la dirección nacional decidió hacerlo y nosotros vamos a ayudar de acuerdo con la ley”.(Fernando Camacho y Enrique Méndez/La Jornada).