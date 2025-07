Por Agencias

Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes sanciones a los candidatos de la elección judicial por diversas irregularidades en materia de fiscalización, entre ellos, los incluidos en los llamados acordeones, con los que se sugería votar por determinados perfiles.

De los 7 mil 767 candidatos que buscaron un cargo el pasado 1 de junio, ningún contendiente a los cargos federales perdió su triunfo por este motivo, y cinco candidatos del ámbito local perdieron su candidatura, pero por otras irregularidades.

Sobre el caso de los acordeones, se fijó una multa del 10 por ciento del tope de gasto de campaña a 176 personas, pero se estableció que no necesariamente pagarán dicha cantidad, sino sólo el monto de acuerdo a su capacidad de pago.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei, advirtió que el porcentaje de la sanción no tiene sustento jurídico, “es ilegal” y corre el riesgo de ser desechada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que votó en contra del proyecto al igual que sus colegas Norma de la Cruz, Rita Bell López y Jorge Montaño.

Consideraron que las guías fueron elaborados por terceros, y no hay un marco normativo para definir el alcance de las sanciones que “rayarían en lo absurdo”, expresó la consejera Norma de la Cruz.

Taddei anticipó que el órgano en su conjunto será criticado por el nivel de las multas, y dirán que la decisión del consejo es un “juego o una burla”, no hay “asidero jurídico” que se pueda sostener en el Tribunal Electoral.

Por su parte, el consejero Jaime Rivera sostuvo que sólo maquinarias con poder político o coactivo, y con abundantes recursos económicos, pudieron desplegar esa operación masiva para inducir el voto. “Tales entes políticos u organizaciones pudieron ser gobiernos, partidos políticos, gremios asociados a partidos o grupos delincuenciales”.

En el debate no prosperó la propuesta de Dania Ravel de sancionar con 5 por ciento del tope de campaña a los candidatos no ganadores, pero que igualmente estuvieron en los acordeones. Para esos casos se determinó únicamente amonestarlos.

Taddei recalcó que los acordeones masivos son ilegales, pero ello no implica que el INE enfrente esta situación con otra ilegalidad, es decir, “no hay un asidero jurídico que permita establecer una sanción a partir de los topes de gastos de campaña, y más aún que en este momento estemos proponiendo el cinco por ciento”, aseveró frente a sus compañeros que sí dieron el aval al proyecto.

Pese a la oposición de algunos, finalmente se avalaron las sanciones, en las que establecieron no sólo multas por las guías impresas, sino a la par por los acordeones digitales o divulgados en internet.

Al final de la discusión fueron 176 los candidatos sancionados. De esa cifra, a 63 se les estableció la doble sanción. En ese caso están los nueve ministros electos.

Por ejemplo, a su futuro presidente, Hugo Aguilar, se le impuso una multa de 39 mil 712 pesos por ser mencionado en los acordeones impresos, y otro tanto por aparecer en las guías digitales, por lo que tendrá que pagar 79 mil 424 pesos. No obstante, fuentes de la Unidad Técnica de Fiscalización aclararon que valoraran la segunda multa, acorde a la capacidad de pago de cada persona.

En total, el INE acordó multas por 10 millones 364 mil 410 para los candidatos en el proceso federal, mientras que para la renovación de los poderes judiciales en 19 entidades federales, las sanciones suman 7 millones 975 mil 917 pesos. De los 18.3 millones que los implicados tendrán que ir al INE a pagar, más de 6 millones corresponden al caso específico de los acordeones.

Una vez más, el concepto de mayor cúmulo de irregularidades es por egreso no comprobado (2.5 millones) y egreso no reportado (1.5 millones), así como por pagos en efectivo no autorizados. Además, en tres casos, se reportaron ingresos prohibidos por 1.3 millones de pesos.

El único cambio que registró el proyecto fue abrir una investigación sin definir la estrategia de la autoridad, para indagar los multicitados acordeones. (Néstor Jiménez y Fabiola Martínez/La Jornada).