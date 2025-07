Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Nada más eso faltaba. Todo muy bien hasta que se atravesaron los demonios azules, esos que tienen un cuarto de siglo con el cacicazgo en la región cañera cuya capital del imperio es Xicoténcatl.

Los hijos políticos de Don Truko Verástegui traen ansias de notoriedad y, desde la semana anterior, amenazaron con bloquear obras de construcción de la carretera Tam-Bajío que cuesta una millonada de pesos del gobierno y la IP.

Más vale que lo piensen dos veces. El sistema aguanta mucho pero la tolerancia tiene un límite.

Este mismo domingo fue aprehendido el cabecilla de los sorgueros de San Fernando que, como deporte, bloqueaban un día sí y otro también la carretera hacia Reynosa y San Fernando exigiendo precios de garantía imposibles.

Tenían años haciéndolo. Se giró la primera orden de aprehensión.

¿Barbas a remojar? Por conducto de José Rubén de León Montalvo, ex alcalde de Ocampo y dirigente de productores (propietarios) de caña del ingeniero Beta San Miguel (San Luis Potosí), la cofradía tiene la idea de descarrilar el proyecto carretero El Mante-Tula alegando incumplimiento de compromisos por parte de las compañías.

Mejor conocido como Pepe León, lleva un cacicazgo de seis años al frente de la organización CNPR. Su divisa es la violencia y la mentira, bloqueos al ingenio y empresas prestadoras de servicios. Se quiere “calar” con la carretera.

Se sabe que en la Fiscalía cueruda le tienen un expediente. Quiere que le cumplan caprichos personales en beneficio de su bolsillo, y no de los cañeros.

Si insiste, ya puede ir poniendo a remojar sus barbitas.

En la “torre nueva” del Parque Bicentenario se habla que el ex edil de Ocampo ejercicio 2005-2007, quería virtualmente extorsionar a los constructores. No se dejaron y dieron parte a la autoridad, que investiga. No se descartan órdenes de aprehensión.

La zona cañera, El Mante, Xicoténcatl, Ocampo, Gómez Farías y los Morelos representan la última parcela de poder de los Verástegui. Manejan a su antojo presupuestos millonarios por cuotas sindicales, proyectos y maquinaria de la organización.

Aunado, el panismo se dedica a expoliar a los usuarios de riego de los mismos municipios. El reparto de beneficios y billetes fluye entre unos cuantos, el del voto solo es para el PAN.

Más vale que los demonios azules saquen sus manos del asunto, no vayan a tener dolores de cabeza.

La autoridad tomó acuerdos directos con los propietarios de Chamal Nuevo, Paso Real de Morelos, La Muralla, La Angustia, Chamal Viejo, La Soledad y Tanlajás, que son comunidades en el área de influencia de la carretera. A cada quien se indemnizó.

El compromiso fue construir nueve puentes para cruce de ganado, personas y vehículos, por debajo de la carretera, con altura de 4.50 por seis metros de ancho. Las actividades ordinarias de dichos asentamientos humanos no se interrumpirán.

Pendientes. Los concesionarios ni el gobierno estatal estarían dispuestos a que desde el imperio trukero les derrumben el proyecto, cuando está casi terminado para traer progreso a la región y el centro del país. De paso beneficiará al sector cañero y azucarero.

Ocampo entrega anualmente 250 mil toneladas de caña al ingenio Beta San Miguel y 50 mil a La Incada, esto después que los propietarios del ingenio Aarón Sáenz, de Xicoténcatl, prefirieron cerrar ante amenazas y presiones de Los Trucos.

Solo agregar que el líder instigador de San Fernando, Guillermo “A” (Aguilar Flores) fue detenido por elementos de Fiscalía General de la República en el municipio de Méndez. Es acusado de interrupción a las vías generales de comunicación.

Fue mucha la paciencia de la autoridad. Causaron grandes daños económicos a transportistas y molestias y pérdida de tiempo y dinero a automovilistas. Esta acción con energía no hay más que aplaudirla.

En asuntos de la UAT, la casa de cultura fortalecerá la conservación del patrimonio del Centro Histórico de Tampico mediante un proyecto de técnica aprobada por la secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación,

La iniciativa de la UAT, a través de la Dra. Rebeca Lozano Castro, fue seleccionada dentro la Convocatoria de Humanidades 2025 emitida por el Programa de Impulso a la Investigación Científica y Básica de la Frontera.

Los que deben convencerse que no tendrán vacaciones de verano son los colaboradores del Gobernador Américo Villarreal, quien inició la semana con gira por San Fernando, donde presidió la Mesa de Seguridad y entregó 70 nuevas patrullas para reforzar actividades de la Guardia Estatal.

Tamaulipas se encuentra entre los diez estados más seguros del país, dijo el Gobernador, y la idea es seguir avanzando. Entrarán en servicio 330 nuevas unidades en los 43 municipios.

El domingo el ejecutivo se fue hasta Miquihuana, lo más alto de la geografía tamaulipeca, donde su gobierno impulsa programas como la engorda de trucha en Valle Hermoso y una mezcalera en La Marcela. Así pasa sus vacaciones, trabajando.