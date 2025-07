Por Agencias

Ciudad de México.- Por irregularidades en el pago de impuestos, el Consejo General del Instituto nacional electoral (INE) impuso multas a los partidos políticos por un monto general de 31.9 millones de pesos.

Esta cantidad es producto de una auditoría especial aplicada por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE.

Los institutos políticos con las multas más altas son el Partido del Trabajo (PT) con 13.3 millones, y el PRI, con 12 millones. Este último no estuvo de acuerdo en el procedimiento e impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A su vez, el PAN fue sancionado con cuatro millones, mientras que Morena, Movimiento Ciudadano, PRD (ahora extinto), y Partido Verde recibieron multas mínimas.

El universo fiscalizable para este asunto incluyó a 315 partidos políticos con registro vigente en el año 2023: siete fuerzas políticas nacionales, 224 nacionales con acreditación local y 84 locales.

La UTF solicitó a las autoridades fiscales, de Seguridad Social y tesorerías locales de las 32 entidades federativas la información sobre el estatus de los saldos pendientes de impuestos por pagar de los ejercicios 2022 y anteriores.

Carla Humphrey, presidenta de la comisión de Fiscalización del INE, informó que en este dictamen se identificaron saldos no enterados, pagos no registrados y discrepancias derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, lo cual genera efectos sancionadores.

Dijo que esta auditoría especial por impuestos por pagar es una revisión que estaba pendiente desde la creación del INE, en 2014.

“El INE y los sujetos obligados están resolviendo una década después este tema con el objetivo de verificar la existencia y vigencia de adeudos fiscales, el cumplimiento de la retención y entero del impuesto sobre la renta, del IVA, las cuotas de Seguridad Social, y también validar la contabilidad conforme al reglamento de fiscalización, expuso previo a la aprobación del proyecto.

Después, en entrevista, y ante el reclamo del PRI en el sentido de que el INE hizo una tarea que no le corresponde, la consejera Humphrey comentó que el INE tiene la responsabilidad de verificar las finanzas de los partidos y, en efecto, la revisión de los créditos fiscales corresponde al Servicio de Administración Tributaria, pero cuando estos rubros están en las finanzas de los partidos, el INE hace este señalamiento a la autoridad fiscal, en particular cuando no están al día en impuestos.

“No los estamos sancionando por no pagar impuestos, nuestras sanciones tienen que ver porque están cuentas por pagar que no han solventado y porque ese financiamiento es público ilícito, al ser dinero que se tiene que enterar por contribuciones tanto fiscales como de Seguridad Social”, añadió. (Fabiola Martínez y Néstor Jiménez/La Jornada).