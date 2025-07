Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, Zelenny Rodríguez Mendoza, advirtió que la fumigación por sí sola no basta para frenar la propagación del mosquito transmisor del dengue.

Dijo que aunque las brigadas trabajan de forma continua, mañana, tarde, noche e incluso fines de semana, el verdadero control del mosquito comienza en casa.

“Porque muchas personas nos dicen, no han fumigado, pero la fumigación solo elimina al mosquito que está volando en ese momento, pero cada día nacen nuevos. Si no limpiamos nuestros patios, si no evitamos los cacharros y el agua estancada, el mosquito seguirá reproduciéndose sin control”, explicó.

Rodríguez Mendoza señaló que las condiciones actuales de temperatura y humedad, provocadas por las lluvias recientes, son ideales para la reproducción del mosquito Aedes Aegypti. Por ello, insistió en que la participación ciudadana es clave para reducir los criaderos y evitar que los casos se disparen en las próximas semanas.

“No podemos decir que no habrá casos, eso sería imposible. El mosquito se reproduce muy rápido y vuela mucho. Pero sí podemos evitar que el brote sea intenso. La limpieza del entorno es la medida más efectiva”, subrayó.

La autoridad sanitaria hizo un llamado a la población a revisar sus patios, eliminar recipientes con agua acumulada y mantener limpios los espacios exteriores, porque la lucha contra el dengue no solo está en manos del gobierno, sino en cada hogar.