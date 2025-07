Por Agencias

Ciudad de México.- Un grupo de militantes de Morena entregó este jueves una carta en la sede de ese partido para exigir que dicho instituto se “democratice” y tome realmente en cuenta la opinión de sus militantes, ya que actualmente los responsables de los comités ejecutivos estatales y municipales buscan permanecer en su cargo, pese a que ya concluyó su periodo de tres años.

De igual forma, denunciaron que no hay claridad sobre la integración del padrón de militantes, y se ha permitido que “advenedizos del PRIAN” tengan acceso a candidaturas para puestos de elección popular, por encima de personas con una verdadera trayectoria de izquierda, lo cual ha generado “desencanto y desilusión” entre las bases morenistas.

Los miembros del llamado “Movimiento Nacional Voces del Pueblo 4T” explicaron en la misiva -entregada a nombre de unos 200 integrantes del instituto guinda- que “es necesario democratizar este partido, porque se sigue negando a la militancia el derecho a elegir su propia dirigencia”.

El abogado Jaime Hernández Ortiz, quien se identificó como fundador de Morena, denunció en entrevista que uno de los temas que les genera más inquietud es que “quieren prolongar dos años más la dirigencia de todos los comités ejecutivos estatales, no obstante que en septiembre terminan los tres años para los que fueron electos”.

De igual manera, dijo, debería valorarse la propuesta de que se renueven todos los comités ejecutivos municipales y las presidencias de los consejos estatales y del consejo nacional, porque “no queremos que nadie se perpetúe en el poder”.

Por otro lado, lamentó que no se hayan cumplido las promesas de transparencia y rendición de cuentas dentro de Morena, pues en su página no se encuentra el padrón actualizado de militantes, que “teóricamente” estaría integrado por unos 9 millones de personas, pero del cual se ha “rasurado” a personas que fundaron el partido.

Con respecto a la formación de una comisión evaluadora de incorporaciones, acordada en el Consejo Nacional de Morena del pasado domingo, lamentó que “atrás ya entraron cientos y miles de personas que no sabemos quiénes son y cuál es su currículum, y las bases tienen derecho a saber quiénes se han afiliado”.

Hernández advirtió que Morena “tiene un déficit democrático interno. Más que impulsar una ruta democrática interna, lo que hizo fue el partido en el consejo de hace una semana fue acuerparse entre ellos, dar vivas de apoyo a ciertos personajes y cerrar filas, pero los acuerdos que tomaron resultan totalmente incompletos y deficientes, o no responden a las necesidades de las bases”.

– ¿Qué puede pasar si no se democratiza el partido? -se le preguntó.

– Va a seguir el desencanto y la desilusión de la militancia y vamos a observar escasa participación, porque sólo nos quieren para acarrear votos y no estamos dispuestos a eso. En Morena hay una excesiva disciplina, porque la gente es callada, tiene miedo, no quiere hablar. La autocensura dentro del partido es tremenda y feroz, recalcó.

Por su parte, María de los Ángeles Huerta del Río -quien fue diputada federal por Morena de 2018 a 2021- enfatizó la importancia de que se renueve a los comités estatales del partido, para que en las elecciones de 2027 “la base tengamos la certeza de que habrá procesos democráticos” para elegir candidatos.

“Hay muchos presidentes municipales, gobernadores y diputados locales y federales que provienen del prianato, que antes fueron funcionarios del PRI o el PAN, y que fueron seleccionados candidatos para puestos de representación popular. Las bases pensamos que eso está mal, porque los advenedizos de afuera tienen que demostrar el tiempo de lealtad” a los principios morenistas, puntualizó.

“¿Qué garantías tenemos de que personas advenedizas y sin principios no ocupen los espacios que le corresponden al morenato, a las bases? Este partido está lleno de gente preparada, y reclamamos respetuosamente que se nos tome en cuenta”, enfatizó.

“Somos fundadores, militantes, defensores de la 4T y estamos felices de haber quitado al régimen neoliberal, pero eso no significa que no deba haber una corriente de pensamiento crítico, donde no digamos ‘cállate, no digas, no critiques’. Tenemos que decir lo que no está bien, como decimos lo que sí está bien”, insistió Huerta. (Fernando Camacho Servín/La Jornada).