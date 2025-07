Por Agencias/Redacción

Culiacán, Sinaloa.- El gabinete de seguridad federal afirmó este domingo que las organizaciones criminales en Sinaloa “han sido mermadas” por la estrategia y acciones de seguridad implementadas en el estado desde hace 10 meses, las cuales, aseguró, serán fortalecidas con las nuevas leyes aprobadas por el Congreso. Además, reconoció que tiene como objetivos prioritarios detener a los hermanos Iván y Alfredo Guzmán Salazar, hijos del capo del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y a Ismael El Mayo Zambada.

En conferencia de prensa desde Culiacán, Sinaloa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los resultados de la estrategia desplegada a partir de septiembre del año pasado, cuando se disparó la violencia en la entidad debido al enfrentamiento entre facciones del propio cártel: Los Mayos contra Los Chapitos.

“Definitivamente las organizaciones criminales han sido mermadas. Al inicio del conflicto veíamos convoyes de varias camionetas aquí en Culiacán, hoy no hemos tenido registros de eso, cada vez son menos frecuentes y no es que hubo meses con cero bloqueos en carreteras como al inicio, no quiere decir que la situación esté resuelta, lo que decimos definitivamente es que no son igual, no tienen la misma capacidad de fuego que al inicio estos grupos delincuenciales.

En la medida en como se presentó hace un par de días que el Ejército fue agredido con disparos de arma de fuego, pues se aseguró una gran cantidad de armamento y perdieron la vida delincuentes”, dijo el secretario.

García Harfuch destacó que el debilitamiento del cártel de Sinaloa comenzó en 2023, cuando las fuerzas de seguridad «100% mexicanas» -sin participación de Estados Unidos- detuvieron a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo.

Al ser preguntado sobre las negociaciones en tribunales estadunidenses para reducir su condena, respondió:

“Recordarle a la ciudadanía de Sinaloa quién detuvo a Ovidio, cómo se detuvo, qué implicó. La detención fue 100 por ciento por autoridades mexicanas, perdieron la vida 10 militares, se extradita, y es el gobierno de México quien lo envía a Estados Unidos. Ahora hace un acuerdo, entiendo, para mencionar a otros miembros de su grupo. La Fiscalía General de la República está solicitando información al Departamento de Justicia, y esperamos que lo informe pronto. Por eso quisimos resaltar en el video la detención de Ovidio por el Ejército Mexicano”.

Se cuestionó al secretario de Seguridad qué tan cerca están de detener a los principales protagonistas del conflicto: Iván y Alfredo Guzmán, e Ismael Zambada (actualmente preso en Estados Unidos).

Respondió que las tres personas son objetivos prioritarios del gobierno mexicano y que se están llevando a cabo operativos constantes para su localización y detención. Subrayó que la violencia en Sinaloa fue generada por los mismos delincuentes y que las operaciones buscan revertir esta situación. Además, destacó la importancia de fortalecer la coordinación en inteligencia entre las diversas fuerzas de seguridad.

«Estas tres personas que usted menciona son objetivos prioritarios del gobierno de México, los tres cuentan con orden de aprehensión, los tres cuentan con orden también de detención con fines de extradición y estamos trabajando en su localización y búsqueda”, dijo.

El gabinete de seguridad fue cuestionado sobre si tienen detectada la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en el sur de Sinaloa, lo cual fue rechazado por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, al señalar que no existen indicios que respalden esa versión.

“No hemos encontrado indicios de otro cártel. Al sur de Sinaloa, algunos grupos delictivos han colocado algunas mantas en donde buscan generar esa idea. Pero del personal que ha detenido la Secretaría de Defensa Nacional o del material, armamento, drogas, etcétera, que se han asegurado, no se ha encontrado algún indicio que apoye esa teoría”, señaló.

A su vez, García Harfuch destacó que el objetivo del gobierno de Claudia Sheinbaum, con la estrategia de seguridad en la entidad es “devolver la paz a las familias de Sinaloa”, destacando el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Policía Estatal.

A nombre del gabinete de seguridad, presentó que entre los resultados del 1° de octubre de 2024 al 16 de julio de 2025 se han detenido a mil 487 personas, más de 3 mil armas de fuego aseguradas (el 20 por ciento en el país), 53 mil 602 kilogramos de droga decomisada y un millón 811 mil pastillas de fentanilo, 91 laboratorios clandestinos desmantelados.

Además, la SSPC destacó la detención clave de líderes de grupos delictivos, entre ellos Mauro Alberto N, alias Jando, jefe de una célula delictiva de la facción Los Menores; Kevin Alonso N, alias 200, jefe de seguridad de Archivaldo N.; José Ángel N, alias Güerito, jefe operativo y principal hombre de confianza de Archivaldo N.; Jorge Humberto N, alias Ferris, Tío 27, fallecido, jefe de plaza en Culiacán, Sinaloa, y hombre de confianza de Archivaldo N, entre otros.

También destacó el aseguramiento de 4.8 toneladas de metanfetamina en Culiacán, Sinaloa. A ello se suman las más de 45 toneladas de cocaína aseguradas en mares mexicanos durante la presente administración. (La Jornada/Redacción).