Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Novedades por el Congreso del Estado. La Comisión Permanente aprobó la designación de Lázaro José Lara Balderas como magistrado del Tribunal de Justicias Administrativa, una propuesta del Gobernador Américo Villarreal. Ejercerá por ocho años.

Con ello, comienza el desmantelamiento del Tribunal “carnal” del cabecismo. Lara ocupará la magistratura que deja Edgar Uriza Alanís, nombrado en julio de 2017 por ocho años.

Del viejo establo azul quedan Jesús Gerardo Aldape Ballesteros y Alejandro Guerra Martínez, sustitutos de Andrés González Galván y Noé Sáenz Solís, también gente del “gringo” ex Gobernador.

A casi tres años de su llegada al poder, la 4T comienza a tomar los últimos bastiones en manos de los vacunos. Todo a su tiempo, sin presiones ni amenazas como fue la divisa del sexenio anterior, que por las buenas o las malas sometieron a sus adversarios.

Con paciencia fueron quitando los candados transexenales panistas para proteger su huida. El proceso se aceleró cuando Morena y socios ganaron la mayoría calificada del Congreso. Pero no iniciaron vendettas ni lincharon a sus contrarios.

En octubre el americanismo llegará a la primera mitad de su sexenio. Con todos los hilos del poder, ya con menos obstáculos, aterrizará su proyecto de gobierno.

Igual, en diciembre se va el Fiscal General Irving Barrios Mojica. Los funerales comenzarán pronto con la convocatoria para sustituirlo, que expedirá el Congreso del Estado.

El “carnal” está por cumplir nueve añitos al frente de la hoy Fiscalía. Su amigo Francisco García lo propuso al Congreso en octubre del 2016. Al cambiar de nombre la dependencia, fue ratificado el 15 de diciembre del 2018, por siete años que se cumplen en 2025.

Mal andan aquellos que piensan que Barrios continuará al frente de la institución. El gobierno de la transformación no perderá la oportunidad de colocar a su gente. El poder no se comparte. Si falla la procuración de justicia, el ciudadano común le echa la culpa al Gobierno del Estado y no al Fiscal.

Poco a poco el médico ha tomado los hilos del poder que le escamotearon los celestes. Es su sexenio, el más cercano con la ciudadanía en las últimas décadas. El Congreso morenista se encargó de eliminar los candados de blindaje. Lo que ha faltado es encarcelar a quienes saquearon el erario.

Retomaron la Fiscalía Anticorrupción, Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior. Pronto tendrán la Fiscalía General.

Renovaron Derechos Humanos y, desde el Congreso Federal, se dio una “ayudadita” para desaparecer el ITAIT cabecista.

Sin problemas, los diputados de la Permanente acordaron donar más de 12 mil metros cuadrados para construir el edificio de la Auditoría Superior del Estado. Quedará por el mismo sector de prolongación Praxedis Balboa.

Y lo más trascendente. Para hacer frente a compromisos de inversión en obras de agua potable y saneamiento, los legisladores dieron su visto bueno al Ejecutivo para que solicite préstamos hasta por mil millones de pesos, sin contar los intereses, a un plazo de 25 años.

Acorde con los tiempos, por primera vez se habla de emitir bonos del mercado bursátil, es decir, colocar certificados de deuda en la bolsa.

En 2009 trató de hacerlo el gobierno de Eugenio Hernández Flores para financiar el Parque Bicentenario, pero los dueños del dinero o ahorradores no le entraron. Quedó en puro préstamo.

Hay prisa sobre los proyectos. Por acuerdo de la Permanente y el líder Humberto Prieto Herrera, convocaron a pleno para el martes 15 por la tarde. Los dictámenes serán aprobados.

Tema aparte, poco a poquito, de grano en grano, aumentan las multas aplicadas por el Instituto Electoral a los medios de comunicación Magenta Multimedia y El Universal, incluyendo a dos de sus colaboradores.

Si insisten en su rebeldía de no pagar y no “bajar” de internet el material motivo de disputa, la cuenta irá en aumento.

Hoy suman 350 mil pesillos para ambas empresas, más las personas físicas Armando Carbajal Montoya y Héctor Roberto de Mauleón Rodríguez. De no pagar, el asunto pasará a manos de la secretaría de Hacienda para que haga efectivo el billete.

Diez expedientes de los aludidos aparecen en la lista de Sujetos Sancionados en el presente año. Se derivan de la denuncia de la hoy Magistrada Electa Contreras López, por violencia política de género.

En comparación con años anteriores, es mucha lana. Por lo general se han aplicado coscorrones, apercibimientos con dos expedientes para César Verástegui; como cuatro Francisco García Cabeza de vaca por el uso indebido de recursos públicos y transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda política.

Utilizaron dinero del erario para apalancar la campaña de Don Truco.

Otros en la lista son Arturo Soto Alemán y Pilar Gómez Leal, ex candidatos cabecistas a diputado y presidenta de Victoria. Igual Carlos Peña Ortiz y Gerardo Peña Flores.

Pendientes de en qué queda lo de los medios de comunicación. Difícil que se las quiten en la Sala Superior del TRIFE. Como dicen, “golpe dado ni Dios lo quita”.