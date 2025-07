Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cuando hacían leña del árbol caído y era objeto de linchamiento por sus ex compañeros priístas, Pedro Hernández Carrizales encontró la salvación en una frase muy sencilla.

“No me mandaba solo”, dijo ante los fiscales, palabras mágicas que a la postre lo dejaron en libertad y quedó absuelto de corrupción.

Pedro fue todopoderoso colaborador, alumno, hijo putativo de Manuel Cavazos Lerma. Para refundirlo en el botellón, tendrían que “jalar” también al ex Gobernador maharishi. Después de la advertencia, de la esquina del poder llegaron atenuantes y mejor trato.

Se hablaba de una venganza china de Tomás Yarrington Ruvalcaba. A Pedrito le tocaba pagar los platos rotos por la robadera en la construcción de la carretera Rumbo Nuevo, pero se le empezaron a subir tantas pulgas que no se quería ir solo.

Viene el caso por la segunda vinculación con prisión preventiva, que los jueces ordenaron en contra de Rómulo Garza Martínez, ex secretario de Sedesol del cabecismo ¿tendrá el valor de decir que no se mandaba solo y embarrar a su ex jefe Francisco?. Hasta podría alcanzar el beneficio de testigo protegido.

Asignaron mucho dinero como para que no estuviera enterado el Gobernador Cabeza. Un “tirito” de esos, fuera de la Ley, no se lo podía aventar solo el potosino hoy preso. Nadie le entra a las asignaciones directas con cifras millonarias, si no hay línea del jefe.

En el primer expediente que lo involucra fue la compra, sin licitación, de 474 mil despensas con un costo de 125 millones de pesillos, entregados en bandeja de plata a un proveedor ¿moche?. Lo acusaron de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Si no tiene el valor de soltar la sopa, contar cómo estuvo el aquelarre presupuestal, Rómulo podría quedarse de por vida en el penal ¿será tan grande su lealtad al cabecismo?. El que le ordenó anda libre y disfrutando los millones que se levantó del erario.

La segunda vinculación son palabras mayores: 650 millones que se pagaron por un contrato para surtir a la secretaría de Bienestar dos millones 600 mil despensas, igual sin licitación, a la brava todo, alegando “emergencia” por la pandemia de Covid-19.

Si alguien sabía que en todo se pide “línea” es el hoy cliente del penal. Fue secretario técnico del Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del Gobierno del Estado, al lado de Jesús Alberto Salazar Anzaldúa y Carlos Valdez Suárez.

No fue “dedo chiquito” del gringo. En cambio, si formaron parte del “cuadro chico” del panismo, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, Mario Gómez Monroy, Gilberto Estrella Hernández y otros cuatachos con los que se llevaba de piquete de costillas.

Esperamos desayunar en un día de estos con la noticia de que alguno de ellos está detenido, o Yahleel Abdala Carmona, también ex Sedesol sobre quien pesan señalamientos que la pueden conducir a prisión.

Allá él si insiste en la lealtad. No forma parte del equipo cabecista de Reynosa. No le mandó abogados luego de ser aprehendido en enero del presente. Ni se los mandará.

Hablando de partidos políticos, mire que el PRI Tamaulipas -como a nivel nacional- está en proceso de depuración del padrón de afiliados por falta de documentación completa que acredite la voluntad de pertenecer.

¿Qué pasa? Eran pocos y quedarán menos. Necesitan una campaña intensa de reafiliación.

Publican una lista de presuntos militantes que deben confirmar interés o serán borrados. Quedan 11,400 afiliados según la lista. Necesitan alrededor de seis mil para conservar el registro estatal.

El acuerdo de depuración fue publicado el 14 de julio. Se concede a los interesados 15 días para que se presenten con papeles en mano a decir que quieren ser priístas.

A más tardar el 15 se agosto difundirán la relación de aquellos que quedarán fuera.

En sus días de gloria, el ex partidazo se jactaba de mantener más de 400 mil afiliados en tierras del Nuevo Santander. Producto de sus errores, cada vez hay menos interesados. No le ven futuro a corto y mediano plazo.

Los sectores virtualmente desaparecieron: CNC, CTM y CNOP.

En la última elección (2024) el tricolor cosechó 77 mil sufragios, el 4.8 por ciento de los votos, que le dejaron un escaño plurinominal.

La gente se fastidia de ver las mismas caras. El dirigente del sector obrero, Edmundo García Román, está por cumplir 30 años al frente.

Los afiliados son fantasmas.

Según García Román, cuentan con once federaciones regionales con 250 sindicatos y 150 mil trabajadores. En la práctica no existe estructura.

El mismo, García Román pertenece a un fantasmal Sindicato de Cinematografistas en el sur de la entidad, que ya no existe.

Personajes que le dieron gloria al partido optaron por incorporarse a la 4T como Oscar Luebbert Gutiérrez, Eliseo Castillo, Humberto Valdez Richaud, José Hernández Cuesta.

El Betico Valdez acaba de tomar posesión como jefe de la Oficina Fiscal de Reynosa.

La pregunta es ¿volverán a ir en alianza con el PAN en 2027?. Si es así van a quedar menos.