Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La minoría rapaz y apátrida lanza fuegos artificiales al suponer que Ovidio Guzmán, hijo como sabéis del tristemente célebre “chapo”, revelará información comprometedora para algunos políticos de Morena. Ha de saber que el individuo en cuestión, se declarará culpable de los delitos imputados por las autoridades de EU, (que usted imaginará cuáles y cuántos son), precisamente este viernes.

La oposición celebra por anticipado cuando lo más probable es que el PRIAN resulte más salpicado que una jaula de perico. Los panistas “olvidan” o mejor dicho se hacen como tío Lolo, que durante el sexenio de Felipe Calderón el grupo de los Guzmán fue el más beneficiado, sea protegido desde el mero centro del poder. Y ni modo que sea invento considerando que por tal motivo, razón y circunstancia permanece en prisión Genaro García Luna, dizque encargado de combatir a la delincuencia en los tiempos del cólera azul.

Que se cuide la derecha y el ex presidente porque seguro Ovidio soltará la lengua para justificar los beneficios prometidos por los gringos, entre otros: cambio de identidad, residencia desconocida, vigilancia las 24 horas y permanencia mínima en prisión. Desde luego la negociación incluye a su familia. En este sentido recordéis que tanto medios de comunicación como el supremo gobierno, incluso buena parte de la paisanada, fueron alertados por el sorpresivo traslado de los allegados (as) al vecino país. Algunos (as) apenas con lo que traían puesto, otros(as), solo con pequeñas maletas que no reflejaban la fama de ricachones(as) de que gozan.

El asunto es que después de este viernes poco a poco fluirán datos que oficialmente podrían colocar a Calderón Hinojosa en calidad de cómplice de la delincuencia organizada y terrorista. Ese calificativo que mucho gusta acreditar Trump a los que atentan contra la seguridad de su país. Con el negrísimo futuro que espera a Felipe, bien hace Margarita Zavala en permanecer alejada de su esposo. (Si es que lo sigue siendo, con eso de que “amor de lejos es amor de p….”).

Usted dirá que habrá más involucrados en el penoso caso. En efecto y por defecto: aparece a cuadro Enrique Peña Nieto que no escapa a las sospechas, sobre todo ahora que son de público saber algunas hazañas realizadas desde la esfera del poder. A propo, poco le ha servido la frágil defensa hecha alrededor de los 25 millones de dólares logrados en las horas extras de su corrupción. Seguro que ni “la gaviota” cree en la hipócrita narrativa después de seis años de pecar en sábanas compartidas. Disculpe que lo recuerde, pero, ¿por qué durante la gestión de AMLO no hubo investigación respecto del robo registrado en Los Pinos por parte de la familia de Angélica Rivera?. (¿Y ahora tampoco?). Y es que al finalizar el sexenio se llevaron hasta las almohadas además de todo lo que significaba valor pa’l empeño, sin importar fuese patrimonio nacional.

Pues bien, es probable que el nombre de EPN salga a relucir por voz de Ovidio Guzmán y los gringos felices de que suceda debido a que les urge poner en evidencia al sistema mexica a pesar de que la comparación ofende porque los de ayer ya no son los mismos. A menos no todos, “nomás poquitos”.

SUCEDE QUE

Como en otras ocasiones, es probable que atrás de las actuales “protestas” de agricultores estén metidas las sucias manos de la oposición. Buena idea la posibilidad de demandar por daños y perjuicios a terceros dado que la población nada tiene que ver en los rencores del pasado…Mientras tanto, excelente la iniciativa de expulsar a todo extranjero que ofenda a cualquier persona. ¡Duro contra la discriminación y el racismo!…¡Yanquis no, gringas sí!.

