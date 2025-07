Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los morenistas “distinguidos” que prefieren vacacionar fuera del país, alojarse en lujosos hoteles, degustar sofisticados platillos en restaurants de alta gama, vestir ropa de marca, aromatizarse con perfumes caros o asistir a suntuosas fiestas, debieran recordar que pertenecen a un régimen austero teniendo en doña Claudia el mejor ejemplo de existencia sencilla, dedicada solo a la tarea encomendada por la mayoría mexica.

Es indignante que quienes presumen pertenecer la 4T caigan en la frivolidad característica del neoliberalismo, sea del PRIAN, sea de la minoría rapaz que aprovechando el poder derrochaba recursos para cumplir caprichos personales o amistosos. Recordéis, por ejemplo, que Angélica Rivera con frecuencia organizaba excursiones a New York trasladando en el avión presidencial a decenas de conocidos(as), de preferencia artistas. Allá cerraban tiendas de exclusivo consumo para “la gaviota”, su familia y “cuates” que les acompañaban. Sobra decir que hijas(os) de la pareja producto de matrimonios anteriores, hacían lo propio sin limitaciones de ninguna especie. ¿Y qué tal Enrique Peña Nieto quien se hacía acompañar por periodistas o empresarios a cualquier rincón del planeta en la misma y lujosa nave convertida más tarde en una pesadilla para AMLO, que finalmente fue malbaratada?…con el favor de Dios.

Otras “primeras damas” no se quedaron atrás. Fue el caso de Carmen Romano que a cambio de la autorización para viajar por el mundo al lado de selecto grupo y una orquesta sinfónica que en diversas ocasiones hizo el ridículo, sobre todo en Europa, cuna de inmortales creadores de la música más bella de todos los tiempos; a cambio de eso, digo, permitía a José López Portillo dar vuelo a relaciones amorosas no tan secretas, que fueron motivo de escándalo, tal cual consta en los archivos de los medios de comunicación y en la memoria colectiva. No olvidéis por otra parte, que a la toma de posesión don José envió un avión a la iberia para traer y regresar a invitados de Caparroso, pueblo de sus orígenes.

Usted dirá que los actuales viajeros de la 4T son diferentes porque, según dicen, utilizan sus propios recursos, de ser cierto, tiene razón, pero ello no obsta para criticar su falta de solidaridad con la Señora Presidenta que se cansa de publicitar los atractivos turísticos de la república. ¿Para que ir a otros países habiendo tan hermosos lugares en México?. Si tantas ganas tienen de hacerlo, esperen a que concluya el sexenio, al menos para cubrir las apariencias. Un paseíto en el Tren Maya no caería mal y hasta serviría a sus propósitos políticos.

Ya sabéis que entre los ultimitos balconeados, están: Mario Delgado, nada menos que titular de Educación, paseando en Portugal y Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO y secretario de organización de Morena, en Tokio. Agreguemos la rumbosa celebración al estilo taurino, por el cumpleaños sesenta de Pedro Haces, (“líder obrero”, diputado federal y empresario multimillonario consentido de la 4T), realizada en una finca cercana a Madrid a donde acudió, por supuesto, su gran amigo Ricardo Monreal. Según las crónicas ahí los excesos fueron de pronósticos reservados. Disculpe, pero esto no tiene nada que ver con la revolución de conciencias, salvo que veamos la vida al revés.

