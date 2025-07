Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Quién sabe qué tendrá el edificio de 17 Hidalgo ¿mucha paga? ¿mucho qué arañar?, pero en Victoria la “gallera” futurista se alborotó como en ningún otro municipio.

Don Jorge “Tico” García anda en campaña ¿por la presidencia municipal? Ni modo que le mueva la reivindicación social de los descamisados. Lo suyo son los bisnes.

No es político ni está probado en las urnas pero ahí anda. No dice por qué partido pero no será por el PAN, PRI o PRD. Es empresario y sabe de negocios, quiere que lo postule Morena. Busca el boleto seguro. ¿Independiente? No tiene el valor marino de ir por esa vía.

Es ventajista. Va para tres años en campaña.

En otra esquina se promueve abiertamente un forastero, Juan José Salazar, este si por un partido que no ha ganado una sola presidencia en Tamaulipas, Movimiento Ciudadano. Como que cree en los milagros, la buena suerte, compra billetes de lotería y visita la virgen Del Chorrito.

¿Palero? Posiblemente. Es la escuela que dejó Gustavo Cárdenas Gutiérrez, primero panista y luego cacique de MC.

Salazar tiene invadida la ciudad con bardas que lo promueven, violentando las reglas de la competencia política ¿con dinero que sale del gobierno del Estado vía IETAM? Es la sospecha.

Ambos dos personajes -como dijo aquel- andan en campaña ante la complacencia de los árbitros, INE-ITAM ¿se vale?. Recorren ejidos y colonias, organizan reuniones y entregan dádivas, cuando faltan años para que comience el proceso. Alguien debería jalarles la rienda.

“Tico” hace negocio con tarjetas de su empresa de productos de limpieza, con el cuento de que hará descuentos en compras. Es otra forma de promocionarse.

Hace tres años lo hizo con un cuento parecido. Dejó la ciudad llena de “tienditas” que ofrecían sus productos Mesil. No pocos cayeron en sus redes con tal de ganarse un pesillo.

Si quiere que lo cobije Morena, hoy no pagará espectaculares. La dirigencia nacional los prohibió luego de la reforma por la no relección y fin del nepotismo.

En 2024 Eduardo Gattás le ganó el tiro. Dobló a Don Tico luego que este presuntamente ganó la encuesta de Morena ¿la compró?. El delegado guinda lo presentó y levantó la mano como el “bueno”, lo que generó la amenaza se disolver la alianza con el Verde y PT.

Y viene otro “gallo” que sí demostró valor de entrarle por la libre, Marggid Rodríguez Avendaño, médico de profesión muy cercano al poder estatal. En el 21´jugó como independiente y cosechó una regiduría.

Sin embargo, a como la sabemos, la bendición está echada para un Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo y suplente de Gattás, que solo espera los tiempos para llegar sin desgastes.

El escenario futurista en la capital se compone de dos en campaña, dos al bat y uno que comenzó a moverse… Más los que se acumulen al 2027.

Que sí, candidatos al Poder Judicial de Tamaulipas fueron sancionados por faltas en materia de fiscalización. El racero fue parejo. Multaron a candidatos de las 19 entidades en que hubo elección local. Les queda apelar al Tribunal Electoral.

En la sesión del lunes, los consejeros del Instituto desecharon “regresar” las cuentas de los tamaulipecos para una revisión mayor, por aquello de los “acordeones” o apuntes que llevaron los votantes a las urnas.

La denuncia fue de Carlos Alberto Terán, de Victoria, ingeniero en Sistemas Computacionales pero también con licenciatura en Derecho. Quería ser magistrado del STJE. Se quejó.

Como parte del fuego amigo exigió determinar si los sujetos obligados omitieron rechazar aportaciones prohibidas, gastos de ingresos o egresos así como beneficios indebidos a través de los “acordeones”.

Nada que hayan superado topes de gastos de campaña. Los magistrados de número tenían hasta 954 mil pesillos, cantidad similar a los del Tribunal de Disciplina, en tanto los magistrados regionales 254.

El tope más bajo se dio en el distrito 15 -Poder Judicial, Aldama y González-, en que los candidatos tenían un máximo de 63 mil pesotes.

Tamaulipas en la mañanera de Claudia Sheinbaum este martes. Los titulares del sector salud mencionaron la construcción de 31 hospitales nuevos desde el inicio de la administración hasta el 31 de diciembre próximo, dos de ellos en Tamaulipas, el Hospital General del ISSSTE en Tampico y el IMSS-Bienestar de Madero.

El doctor José Andrés Picasso, de Xicoténcatl, dijo haber sostenido “una conversación larga, cordial y amistosa” con el Gobernador Américo Villarreal, en Palacio de Gobierno.

Al día siguiente publicó que “es hora de desbloquear nuestro potencial y luchar por nuestras metas. Nunca es tarde para salir de nuestra zona de confort y seguir viviendo para servir”.

Ojo, es el único que ha vencido a Los Trucos. Aunque lo golpearon, fue alcalde del pueblo en contra del cacicazgo.