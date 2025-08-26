Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los días de impunidad por el atraco al erario que hizo el ahora ex secretario de Educación en Tamaulipas (SET), MARIO GÓMEZ MONROY, están por concluir.

En efecto: MARIO N., uno de los cómplices más cercano del exmandatario panista, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, está a un paso de la cárcel.

Y es que le toca encarar el fallo condenatorio de la jueza MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ SALINAS, misma que lo encontró responsable de ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

Las evidencias dan cuenta que, en su calidad de servidor público realizó, de manera ilegal, un convenio de pago de prima de seguro individual, mediante cobro a nómina, con la aseguradora Metlife, México S.A. de C.V.

En aquel entonces, enero del 2018, GÓMEZ MONROY estaba a cargo de la subsecretaría de administración de la SET.

La irregularidad estriba en que el subsecretario de educación no estaba facultado para llevar a cabo ese tipo de acuerdos, ya que solo podía realizarlo el titular de la dependencia, es decir el secretario.

El integrante del círculo cercano de CABEZA DE VACA recibió dinero de la cuenta bancaria de Metlife, por un monto superior a los 8 millones de pesos y parte de es “lana” fue utilizada para hacer gastos diversos, que incluyeron transferencias al propio MARIO N.

De acuerdo con el procedimiento que establece la ley, la secretaría de finanzas es la instancia encargada de recibir el dinero y direccionarlo hacia donde corresponda. Y no sucedió así.

El caso es que la situación del exfuncionario se resolverá en audiencia, éste 26 de agosto a las 11:30 horas, en la sala H del Centro Integral de Justicia, en donde se decidirá lo de la reparación del daño e individualización de sanciones. Cabe apuntar que MARIO N.podría alcanzar una pena de hasta 20 años de cárcel.

Habrá que estar pendiente de las maniobras que hará el presunto delincuente, apoyado por los abogados que están al servicio de cabecismo.

La verdad es que si solo son esos dos ilícitos los que se le atribuyen y comprobaron a MARIO N. se irá de gane. Ello debido a que, en el sexenio panista, al interior de la SET, similar a otras dependencias, operaba un grupo de personas al servicio del “jefe”, las cuales se dedicaban a la venta de plazas y a dar de alta a conocidos, a los y las que se les asignaban buenos sueldos y mejores compensaciones.

La transa consistía en que las personas a las que causaban alta solo se les entregaba una cantidad simbólica, a manera de apoyo, y el gran monto de lo obtenido por quincena, se quedaba en el círculo cercano de MARIO N.

Se habla de que familiares de enjuiciado salían con cajas repletas de efectivo para llevarlas a “buen resguardo”.

Recordemos que poco antes de que concluyera la gestión cabecista se reportó un incendio en la residencia del secretario, en la que se habrían quemado apartaos electrodomésticos y documentos.

En torno al percance, los mal pensados afirmaban que se habían destruido evidencias comprometedoras.

Seguramente si se revisa el registro de las altas de personal, que se dio de manera constante en la SET durante el cabecismo, podrían encontrarse evidencias sobre el modo en que se operaba. El perfil de las y los incorporados a la nómina al igual que las categorías asignadas y las “compes”, serán oro molido si se hace la indagación.

Vale referir que el distinguido cabecista llegó al cargo de subsecretario administrativo con el antecedente de ser un experto en el manejo de personal con aviesos fines.

Lo que se documenta es que, en el tiempo en que GÓMEZ MONROY fue director de administración y finanzas de la Comisión para la regularización de la tenencia de la Tierra (CORETT), habría incorporado a cerca de 300 aviadores y desviados recursos por 34 millones de pesos.

Su patrón en CORETT fue ni más ni menos que GARCÍA CABEZA DE VACA. Significa que el par traía su historial delictivo.

AL CIERRE

El rechazo de cuentas públicas del 2021 y el que se informe que la diputación mayoritaria en la 66 legislatura “juntará” a quienes se hayan pasado de listos en las cuentas del 2022, es una señal de que el brazo fuerte de lay alcanzará a los y las que pretendían salirse con la suya luego de robar a manos llenas.

Los legisladores van en contra de los jerarcas de dependencias estatales, municipales y alcaldes que no rindieron cuentas claras y, por tanto, faltaron a la transparencia.

Pero, además, se informó que le fincarán responsabilidad a los funcionarios de la Auditoria Superior del Estado, que hicieron mal su trabajo, se supone que por encargo.

En sesión de este lunes, la diputada de Morena, YURIRIA ITURBE VÁZQUEZ, presentó un punto de acuerdo para “instruir a la Auditoria, que dirige FRANCISCO NORIEGA OROZCO, para que investigue y se sanciones a quienes hayan cometido faltas detectables en las cuentas del 2022.

Parece que ahora si los corruptos tendrán que devolver al pueblo lo robado y hasta podrían terminar en la cárcel.