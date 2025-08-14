Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este fin de semana estuvimos en la playa Miramar de Cd Madero.

Es preciosa esa playa. Luce limpia. Lo lamentable también es que ese paseo ya está privatizado. Y eso no debe ser más considerando que quien al frente de la administración municipal de Madero esta un gobierno «humanista» del partido Morena.

Y así lleves un carro carchacha o un carro de super lujo tienes que pagar 100 pesos por estacionarlo.

El sol, obvio, en este Verano 2025 esta verdaderamente intenso. Así que si no llevas tus propias sombrillas es necesario que te refugies en una palmera donde te cobran la cantidad de 280 pesos, claro es una palmera pequeña. Hay otros resguardos más amplios donde obvio te cobran mucho más dinero.

No existe ningún espacio donde no te cobren estacionamiento. Todo está privatizado.

Con todo parece que no hay dinero para tapar un drenaje ubicado justo a la entrada de La Sirena. Hay un peligroso hoyanco donde puede caer la llanta de un carro o hasta un niño o niña.

En los accesos a la playa no hay una señaletica y si quieres tomar rumbo al aeropuerto de Tampico nomas tendrás que preguntarle a la gente porque este gobierno municipal de Morena no ha colocado señales.

La carretera Victoria – Tampico vale decir está en muy buenas condiciones, salvo por los cuatro o cinco baches enormes en el tramo que corresponde a Altamira.

Les comparto que en todo el trayecto durante este viaje ni de ida ni de regreso… Y son cuatro horas para llegar de Cd Victoria a la entrada de Tampico… no vimos ni una sola patrulla de la Guardia Nacional. Si vimos eso si, una patrulla de apoyo vial llamada Angeles, pagada por el Gobierno federal. Es mi reporte, Joaquín.

SIN RESOLVER CASO DEL DR HERNÁNDEZ ANGUIANO

Es verdaderamente sorprendente que el personal jurídico de la Secretaria de Salud de Tamaulipas no haya emitido un dictamen sobre el retiro, el despojo de su plaza laboral contra el Dr. Carlos Enrique Hernández Anguiano.

Y es que ya han transcurrido 40 días en que retiraron de su consultorio al Dr. Hernández Anguiano en el Hospital de Cd. Madero en razón de presuntas quejas contra el galeno formuladas por mujeres.

No existen ni testigos ni evidencias contra el referido Dr. Hernández Anguiano y sin embargo el director de dicho nosocomio, Dr. Mojarro decidió retirarlo del consultorio.

A este galeno le retiraron del consultorio, le levantaron un acta administrativa pero ya han pasado 40 días y la Dirección Jurídica no ha emitido un dictamen. Salió al aire. NOS VEMOS