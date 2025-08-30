Por Redacción

González, Tamaulipas.- Debido a un accidente vehicular que derivó en la caída de un poste de luz sobre la cinta asfáltica, la circulación estuvo fluyendo con lentitud en el carril de norte a sur de la Carretera Federal 80 Libramiento Manuel-González.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Villa Manuel acudió al kilómetro ocho para brindar seguridad perimetral ante este hecho cuyo saldo fue de cinco personas lesionadas.