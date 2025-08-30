Por Agencias

Ciudad de México.- La Consejería Jurídica de la Presidencia enlistó a los diputados de Morena las iniciativas prioritarias para el próximo periodo de sesiones y anticipó que, tanto en el paquete económico como en las reformas a la Ley Aduanera habrá “mucho cabildeo”, en especial por medidas para bebidas azucaradas.

Durante la reunión plenaria de la bancada mayoritaria, la titular de la consejería, Ernestina Godoy Ramos, les pidió revisar “con mucho cuidado” la reforma en materia aduanera, porque será un instrumento “de gran calado, va a causar mucho escozor en algunos, pero es momento en que tenemos que apretar todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones y no haya corrupción”.

Seguramente, les dijo, “van a tener a las asociaciones de agentes aduanales, los lobby, los cabildeos” para tratar de frenarla.

Incluso anticipó que también los diputados estarán sujetos a “mucho cabildeo” en el paquete económico 2026 que se presentará el 8 de septiembre. “Vienen cosas importantes, sobre todo con las refresqueras”, expuso.

Refirió que ya recibió el Proyecto de Ingresos y Egresos por parte de la Secretaría de Hacienda y recordó la intensidad de los debates en este rubro. “Espero que no les hagan lo que hacíamos, que metíamos más de dos mil reservas”, ironizó.

Ramos Godoy abundó que la Presidencia enviará una lista de iniciativas para cerrar la regulación de la reforma al Poder Judicial, y regular la obligación de los juzgados penales a resolver los casos en no más de un año y los de carácter fiscal en seis meses.

“Hay que darles instrumentos a los nuevos jueces, porque si los dejamos con las mismas leyes, serán plazos muy largos o no se contemplaban”, refirió.

Dijo que aun cuando ya estaba lista la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, se decidió un análisis más puntual y está a punto de concluir su redacción, para que con ella “terminaríamos la regulación de la reforma al Poder Judicial”.

También señaló que las modificaciones a la Ley General de Salud contemplan, por ejemplo, la regulación para prohibir la venta de cigarros electrónicos y cambios al sistema nacional de salud, para que derechohabientes puedan ser atendidos indistintamente en el Issste o en el IMSS Bienestar. Se trata de una reforma “complicada, pero importantísima”, añadió.

Además, se enviará una nueva ley federal de propiedad industrial, que abarcará no sólo las patentes sino cambios al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que busca “hacer más ágil el tema para el Plan México y el T-MEC, porque obtener una patente en México se lleva meses o años”.

Detalló que reglamentar la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva implica cambios a 18 leyes.

Tienen una iniciativa para reforma constitucional para legislar en el Congreso en materia de extorsión.

La Consejera Jurídica de la Presidencia informó que ya prepara la redacción de la iniciativa de ley para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión y delitos vinculados, que se enviará cuando las dos cámaras y los congresos estatales aprueben la reforma a la Constitución para que el Congreso pueda legislar en la materia.

Dijo que está a revisión con organización de la sociedad civil y la Secretaría de Medio Ambiente una iniciativa de Ley General de Protección y Bienestar Animal. Es “la única que faltaría de todas las reformas constitucionales” aprobadas el periodo de sesiones pasado. “No estoy segura si estemos en posibilidad de enviarla en este periodo; ojalá, si no para el año que entra.

A una pregunta de diputadas, refirió que desde el periodo de transición del gobierno pasado al actual comenzó a revisarse una propuesta de ley general de aguas, pero sigue analizándose. “No está fácil. Estamos en una consulta, porque hay muchos actores genuinamente interesados. Queremos que sea de consenso”.

También, el coordinador del grupo, Ricardo Monreal Ávila, señaló que el vicecoordinador, Alfonso Ramírez Cuéllar, armó un expediente con iniciativas de diputados que no tienen impacto en el presupuesto para que la Consejería Jurídica revise si se pueden aprobar.

Godoy Ramos señaló que, en la actual legislatura, el gobierno federal decidió “levantar la mira” y dejar de lado los temas personales, los compromisos con los electores y del trabajo territorial para aprobar el nuevo andamiaje constitucional del Poder Judicial.

Ofreció revisar los expedientes que tiene Ramírez Cuéllar, pero si las iniciativas implican gasto, habrá que “ponerle freno, porque todo el proyecto de nación está con todo el presupuesto volcado. Está bien usado el proyecto y no podemos ponerle más presiones”. (Enrique Méndez y Fernando Camacho/La Jornada).