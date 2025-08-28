Por Agencias

Ciudad de México.- La Comisión Permanente cerró trabajos en medio de una trifulca, provocada por el senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien subió a tribuna mientras se escuchaba el himno nacional y agredió al presidente de ese órgano del Congreso Gerardo Fernández Noroña, quien trató de contenerlo sin éxito.

Alito siguió tirando puñetazos a diestra y siniestra, de un derechazo tiro a Emiliano González, fotógrafo de la mesa directiva y responsable de redes de Fernández Noroña, a quien luego pateó ya en el piso y le provocó varias lesiones además de amenazarlo de muerte.

Ante ello, los grupos parlamentarios de Morena en ambas cámaras anunciaron por la tarde, que presentarán una denuncia penal en contra de Moreno Cárdenas y solicitaran además su desafuero.

El dirigente priísta estaba incontenible, de acuerdo a los videos tomados dentro del salón de sesiones. Subió al pleno cuando estaba por cerrar la sesión. Comenzó a discutir con el presidente de la Permanente, quien le pidió esperar a que terminara el Himno Nacional.

En cuanto concluyó, comenzó a jalonearlo, el morenista le pidió que no lo tocara, pero el priísta lo que hizo fue gritarle: “Te voy a romper la madre” y comenzó a golpearlo.

En la agresión también participaron el senador Pablo Angulo y los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla y Eruviel Alonso, éstos sin ser integrantes de ese órgano del Congreso.

Legisladores de la 4T, entre ellos el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, trataron de rescatar al titular de la Permanente, que de todas formas recibió un último puñetazo en la espalda que le propino Alito. Mientras desde sus escaños, las legisladoras priístas gritaban “¡puto!”, “¡puto!”.

En conferencia de prensa, los morenistas encabezados por su coordinador Adán Augusto López Hernández, y el propio Fernández Noroña, además del diputado Leonel Godoy, dieron a conocer los videos tomados desde dentro del Salón de Sesiones, donde se ve con claridad la actuación de Alito Moreno. Sostuvieron que fue una provocación planeada, por lo que además de las denuncias penales y la solicitud de desafuero, pedirán protección para los agredidos, entre ellos Emiliano González, quien en la conferencia apareció con un collarín y un brazo en un cabestrillo.

Fue el final de una sesión de más de tres horas, caracterizada por los insultos y descalificaciones, sobre todo de legisladores de PRI y PAN, que defendieron a la senadora Lilly Téllez, a quien la 4T le reprochó desde la tribuna de la Casona de Xicótencatl, que haya pedido desde un medio extranjero, la intervención militar de Estados Unidos en México.

En conferencia de prensa, el dirigente del PRI justificó su actuación, en que según él no se le permitió intervenir en una tercera ronda para defender a la senadora Téllez, a quien, según él, desde Morena se le ha agredido por “ejercer su libertad de expresión”.

Esa fue la tónica durante esta que es la última sesión de la Permanente, toda vez que panistas y priistas cobijaron a la panista, quien desde el pleno refrendó que está a favor de la intervención de Estados Unidos, y no dejó de calificar a los legisladores de Morena de narco políticos, y al final hasta narcosatánicos llamó.

En tanto, diputados y senadores de la 4T, le dejaron claro que incurre en traicionar a la patria, al solicitar la intervención de un gobierno extranjero, en asuntos que son exclusivos del país.

Téllez insulto al coordinador de Morena, al que además acusó de estar involucrado en el narcotráfico. Le respondió un coro de voces morenistas: “vende patrias, vende patrias”.

Desde tribuna, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira le gritó “cabrón narco” a Pavel Jarero, senador de Nayarit, quien sonriente comentó al final que no entendía tal calificativo, que solo mostró lo desesperados que están los priístas.

Al final, en conferencia de prensa, Alito alardeó de su actuación, advirtió que a los priístas no los van a callar ni a amedrentar, y anunció que recurrirán a la resistencia civil. Hasta amenazó: “Nos vemos el primero de septiembre en la Cámara de Diputados”. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).