Por Julián Javier H.

Altamira, Tamaulipas.- Con todas las facilidades para actuar, grupos de invasores entran a viviendas desocupadas de Altamira, se conectan a la red de agua y electricidad, y llegan a veces a rentar a terceros la misma posesión.

Los citados despojos florecen en los fraccionamientos Arboledas, Canarios, Santa Anita, Florida e Infonavit, pero no son los únicos.

Aunque comenzaron en 2007, los casos se agravaron a partir de 2021, en la administración de Armando Martínez Manríquez, cuyo gobierno se ha inclinado a la seguridad de la zona comercial y ha dejado el resto a la Guardia Estatal.

De hecho, el gobierno municipal reconoce que los despojos alcanzan ya 30 fraccionamientos.

Una vez invadida la propiedad, el municipio lo identifica como “allanamiento” y se limita a recomendar que se denuncie a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Tampoco ordena a la Comapa Altamira una inspección del domicilio, a pesar de que la mayoría se conecta a la red de agua potable sin pagar.

Las víctimas son personas de clase trabajadora, empleados y empleadas que no han podido habitar sus casas porque los alejan de sus trabajos, y cuando vuelven a visitarlas, las hallan invadidas.

Como son titulares de los créditos hipotecarios, deben continuar con los pagos, aunque las viviendas estén ocupadas por extraños.

De acuerdo con el Infonavit, Tamaulipas es el segundo lugar nacional en irregularidades, con 81 mil 749 casas. El Estado de México es el primer lugar, pero en junio pasado recuperó 91 viviendas. Aquí, aún no hay operativos.

En tanto, al alcalde Armando Martínez Manríquez le interesan más los permisos de construcción que prevenir la invasión de propiedades.

“A los ciudadanos que adquieran un terreno para vivienda los invito a que, en primer término, acudan a la Dirección de Desarrollo Urbano de este Gobierno para preguntar si está autorizada la venta de un terreno”, dijo el alcalde en la conferencia del martes 19 de agosto.

“El Fraccionamiento debe de incorporar todos los servicios… luego le carga toda la problemática al Ayuntamiento… Esto ya no lo podemos permitir”.

El desinterés por las invasiones se ha reflejado en un repunte de los indicadores delictivos de la zona, ya que los responsables actúan con violencia, amenazas y causan destrozos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, de enero a julio de este año, la zona sur encabezó el delito de daños en propiedad, con 787 casos.

Igualmente, con base en los mismos informes de la Fiscalía, la zona sur ocupó el primer lugar en el delito de lesiones, con 673 denuncias.

En el sur de Tamaulipas, Altamira tiene la mayor población, con 269 mil 790 habitantes, seguido por Tampico, con 229 mil 360 personas (INEGI, 2020).

POLICÍA ESTATAL NO HACE NADA

Los dueños de viviendas en Altamira aún sin habitar refuerzan sus propiedades con cadenas o las prestan a familiares, ya que las autoridades no los ayudan.

“La policía no hace nada, ya fuimos a poner cadenas y un letrero bien grande para que no se metan y tendré que enviar familiares a acampar”, denunció Denisse Salas, en Facebook.

“No se me hace justo que invadan y vayan con mentiras espantando a mis vecinos”.

Las mafias que prosperan en Altamira rentan y venden las viviendas que despojan ante la apatía de la Comapa, del municipio y del Infonavit.

“Por Dios; acá, en Laguna Florida, mi mamá ya tenía la casa. ¿No andaba una señora vendiéndola?”, escribió Guadalupe Camacho.

En redes sociales circula el nombre de Joaquín Martínez como líder de una banda de paracaidistas, pero ninguna autoridad lo ha investigado ni atiende a las víctimas.

“Llame a la Guardia Nacional, no a la estatal”, publicó el usuario Índigo Grape 2503. “A mí me invadieron mi casa en Arboledas, y ellos sacaron a esas personas. Solo tiene que tener los papeles donde acredite que es su vivienda y los sacan”.

Por motivos de salud, el alcalde Armando Martínez Manríquez se ha ausentado de la conferencia semanal y de las actividades públicas en esta semana, pero el Ayuntamiento no ha presentado la solicitud escrita para separarse de las funciones por esa causa.