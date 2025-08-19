Por Agencias

Ciudad de México.- El equipo de primaria que representó a México en la Competencia Internacional de Matemáticas que se realizó en Vietnam (IMC, por sus siglas en ingles), consiguió medalla de plata por grupos, mientras que el equipo de secundaria ganó bronce por equipos.

El certamen se llevó a cabo de forma presencial del 14 al 18 de agosto en la ciudad de Da Nang, en ese país asiático. Es la primera vez que un equipo mexicano de primaria consigue ese logro en la IMC, al enfrentarse con equipos como Nepal, Mongolia, Tajikistan y Rumania en el Grupo Rojo en el que se les ubicó por sorteo.

En la prueba individual obtuvieron medallas de bronce los alumnos de primaria Jesús Gadiel Pintor Sánchez (originario de Querétaro), Miroslav Rybin Nikiforchina (Chiapas), y en la categoría de secundaria Carlos Daniel Maya Rojas (Hidalgo). Las menciones honoríficas fueron para Briana Melchor Valdez (Guerrero) y Nicolás Valdez Lomelí (Jalisco), ambos de primaria y para Gonzalo Díaz Mercado (Morelos), de secundaria.

La IMC se conforma por dos concursos que se desarrollan de manera paralela: la Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition (IWYMIC), orientada a estudiantes de nivel secundaria y la Elementary Mathematics International Contest (EIMC), para nivel primaria.

Desde 2010, México participa en la IWYMIC y desde 2017 en la EMIC. Este año, nuestro país propuso 5 de los 50 problemas que se usaron para la competencia.

Además de premiar el desempeño individual, se otorgan reconocimientos por equipos (un oro, dos platas y tres bronces); y un oro, una plata y un bronce por grupos en los que se distribuyen los países por medio de un sorteo.

Este año participaron 234 competidores en nivel primaria y 267 en nivel secundaria, provenientes de 31 países. La mayor parte de los países son del sudeste asiático, los cuales tiene un nivel muy alto de competencia y líderes en la Olimpiada Internacional de Matemáticas para preuniversitarios, por lo que la participación de los pequeños en este certamen constituye una gran experiencia para su carrera olímpica. Los únicos países de América que participaron en 2025 fueron México, Estados Unidos, Perú y Canadá

México participó con un equipo de primaria y un equipo de secundaria, de cuatro integrantes cada uno.

El equipo de primaria que ganó medalla de plata por grupos estuvo conformado por Miroslav Rybin Nikiforchina (Chiapas), Nicolás Valdez Lomelí (Jalisco), Briana Melchor Valdez (Guerrero), y Jesús Gadiel Pintor Sánchez (Querétaro); en el equipo de secundaria que ganó medalla de bronce por equipos participaron: Carlos Daniel Maya Rojas (Hidalgo), Sebastián Guzmán Morán (Jalisco), Gonzalo Díaz Mercado (Morelos) y Derek Elías Ortiz (Zacatecas).

Además, la delegación obtuvo un trofeo especial por la delegación más amistosa en la noche cultural.

Los líderes y colíderes de los equipos fueron los profesores Hugo Villanueva Méndez (Puebla), César Guadarrama Uribe (Yucatán), Kenya Verónica Espinosa Hurtado (Ciudad de México) y Sergio Guzmán Sánchez (Chiapas). (Agencias).