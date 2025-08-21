Por Agencias

Ciudad de México.- Derivado de 11 cateos y acciones operativas en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, así como en los municipios de Otumba y Coacalco, Estado de México, se identificaron a 13 personas relacionadas con el homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó en conferencia el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

La fiscalía de la Ciudad de México informó que luego de las investigaciones realizadas en relación al homicidio de dos funcionarios del gobierno capitalino «se refuerza la hipótesis de que la agresión fue producto de una planeación anticipada y sostenida en el tiempo», luego de que los implicados realizaron diversos recorridos y vigilancia de las víctimas durante el mes de mayo.

La titular de la fiscalía capitalina sostuvo que «hay un alto grado de probabilidad de que el día 14 de mayo planeaban ejecutar el evento pero no se realizó debido a que ese día Ximena Guzmán no recogió a José Muñoz como usualmente lo hacía a las afueras del Metro Xola».

En conferencia de prensa sentenció que las investigaciones continúan para dar con los autores materiales, incluyendo a quien disparó el arma y los autores intelectuales del homicidio y determinar el móvil del mismo

Indicó que «gracias al uso de herramientas tecnología, el seguimiento de cámara de videovigilancia de CDMX y labores de gabinete de campo, se identificó a personas directamente relacionadas con los hechos, así como las rutas de escape y zona de movilidad fuera de la capital».

Dijo que «una vez consumada la agresión los responsables, se concentraron en la colonia Barrio de Asunción de la Alcaldía Iztacalco donde abordaron una camioneta gris y huyeron con dirección a Ecatepec de Morelos, Edomex».

Sostuvo que en las operaciones participó personal de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, SSPC, SSC-CDMX, FGR y de la Fiscalía capitalina.

El titular de la SSPC resaltó que «este importante operativo es muestra que el trabajo conjunto y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad da resultados».

Se informó también que en el homicidio de los funcionarios, se utilizaron al menos cinco vehículos y una moto empleada para la agresión inicial y la huida inmediata; un vehículo Nissan Kicks y una camioneta tipo Urvan utilizada para el escape, así como dos vehículos de las marcas Renault y Chevrolet para el seguimiento de los objetivos.

Agregó que «ese día se identificaron los cinco vehículos con recorridos similares a los del 20 de mayo. Asimismo se observa un sujeto realizando vigilancia en el lugar donde se cometió el delito quien era una persona distinta a quien disparó el 20 de mayo pero tenía una vestimenta y el modo de operación similar».

Además, detalló que tras diversos cateos, se logró la detención de 13 personas, entre las que se encuentran Jesús ‘N’, Arlet ‘N’, Neri ‘N’, Abraham ‘N’, Jesús Francisco ‘N’ y Francisco ‘N’ quienes contaban con órdenes de captura por los delitos de homicidio y asociación delictuosa. (Kevin Ruiz/La Jornada).