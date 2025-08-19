Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La clínica “Bellum”, especializada en control de peso ubicada en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero fue cateada este fin de semana por autoridades estatales.

El operativo, encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) con apoyo de fuerzas federales y personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), derivó en la suspensión inmediata de actividades.

Lo que pocos sabían es que esta clínica ya había sido suspendida hace un año. Esto lo confirmó el titular de la COEPRIS, Mario Rebolledo Urcadiz, y tras aquella sanción el establecimiento habría cambiado de domicilio para continuar operando.

Durante el cateo se aseguraron expedientes clínicos, documentación y equipo médico.

Las denuncias que detonaron la intervención policiaca fueron presentadas por pacientes que señalaron irregularidades en los procedimientos estéticos realizados.

“Aún no tenemos la certeza, pero todo indica que se practicaban cirugías estéticas sin contar con los permisos ni licencias correspondientes”, indicó Rebolledo Urcadiz.

Además, se presume que el director de la clínica, identificado como José Luis “Ll”, no cuenta con formación médica ni especialización en cirugía plástica reconstructiva.

La FGJET abrió una carpeta de investigación por los delitos de usurpación de funciones, responsabilidad técnica médica administrativa, fraude genérico y lesiones culposas.

Por ahora, en Tamaulipas “Bellum” es el único caso de clínicas de control de peso detectadas operando de forma irregular. Sin embargo, la COEPRIS mantiene operativos en todo el estado para verificar que los establecimientos estéticos cumplan con los lineamientos sanitarios y cuenten con personal certificado.