Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- Protección Civil de Jalisco confirmó los 10 fallecimientos y la desaparición de una persona durante el presente temporal de lluvias en la entidad, luego de que la tarde de ayer se localizó el cuerpo de un menor de 9 años, quien intentó cruzar un río en Arandas junto a su madre y cuyo cadáver fue hallado el domingo.

Ambos eran estadunidenses y se encontraban de visita en ese municipio de la región Altos de Jalisco, donde el sábado paseaban en un vehículo Razer que conducía un hombre, cuando al intentar cruzar el río Chilarejo, la creciente los arrastró y sólo el conductor logró ponerse a salvo.

El domingo fue encontrada la madre, de 44 años, a unos 5 kilómetros de distancia aguas abajo de donde fue arrastrada por la corriente y la tarde del lunes se localizó al menor, aunque Protección Civil no precisó a qué distancia del lugar del accidente.

Aún permanece desaparecida Vanessa Elizabeth Espino Estrada, quien hace poco más de un mes durante una intensa lluvia fue arrastrada por la corriente junto con su motocicleta en la colonia La Martinica. Ella sería la onceava víctima del listado de fallecidos. (Juan Carlos G. Partida).