Por Redacción

Jaumave, Tamaulipas.- Enclavado en la Sierra Madre Oriental, este municipio se distingue por su belleza natural, su legado histórico y riqueza gastronómica, entre otras más, todo ello combinado con un cálido arraigo cultural, por lo cual las autoridades de Turismo Tamaulipas invitan a visitarlo.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo, destacó que el turismo de aventura es uno de sus atractivos, “con su vegetación variada, desde cactus de zonas áridas hasta densos bosques de pino, nogal y cedro, ideales para la llegada de la mariposa monarca durante su migración”.

El funcionario estatal refirió que el río Los Nogales, cautiva con sus aguas cristalinas, todo en medio de imponentes formaciones rocosas y vegetación.

Explicó que entre sus tradiciones están las danzas, con coloridos trajes, parte del folclore, que se han conservado al pasar de los años.

Mientras que, los ríos Chihue y Guayalejo permiten a los visitantes nadar, bucear, practicar kayak o acampar junto a sus cristalinas aguas.

Además, la ex hacienda La Florida ha sido transformada en un spa natural con temazcal, masajes y propuestas de relajación en plena naturaleza.

También señaló que algo imprescindible es disfrutar las sabrosas gorditas, rellenas de guisos con calabacitas, nopales, sangrita, chorizo, barbacoa, frijoles con queso, entre otros más.

Hernández Rodríguez indicó que Jaumave es un municipio atractivo por su naturaleza, su patrimonio histórico, sus celebraciones y platillos auténticos con sabores que hablan de la tierra y las manos que los preparan. “Por eso y más, ¡Tamaulipas seguro te enamora!”.