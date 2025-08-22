Por Agencias

Pachuca, Hidalgo.- El diputado local Marco Antonio Mendoza Bustamante, quien también es dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Hidalgo, dio a conocer que la madrugada de este jueves personas desconocidas irrumpieron en la sede de ese instituto, ubicada en la colonia Exhacienda de Coscotitlán, de la ciudad de Pachuca, de donde se llevaron diversos documentos oficiales.

El legislador dio a conocer que interpuso la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) en contra de quienes resulten responsables de la “violenta irrupción a nuestras instalaciones, ocurrida durante esta madrugada” cuando el inmueble se encontraba cerrado.

Mendoza Bustamante aseguró que “con claro uso de violencia, fue violada la seguridad de acceso a mi oficina, en la que hay visibles huellas de haber registrado todos los espacios”.

Como prueba mostró una fotografía en la que se ve forzada la puerta de madera de su despacho; otra imagen de un gabinete abierto y una más de la carátula de la denuncia formal que hizo ante la PGJH cuyo número de caso único ocultó con pintura de un marcador.

“Es claro que se trató de un acto de intimidación, pues hasta el momento no se ha identificado la sustracción de ningún objeto de valor, pero si una exhaustiva revisión de archivos y documentos oficiales” así como una nota anónima en la que decía que esta es “la primera advertencia”, agregó el dirigente partidista.

“Nos mantenemos firmes y unidos, con valor y determinación…Llevaremos la investigación hasta sus últimas consecuencias. El PRI Hidalgo ni se dobla ni se intimida, aquí estamos para luchar por Hidalgo”. (Ricardo Montoya/La Jornada).