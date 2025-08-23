Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En un mensaje directo y sin rodeos, el titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), Miguel Ángel Valdez García, respondió a una de las quejas más persistentes en las escuelas públicas: los baños que no funcionan.

“Ustedes siempre me preguntan sobre los sanitarios que no trabajan, que hay quejas”, dijo. Y esta vez, trajo cifras y compromisos.

A través del programa La Escuela es Nuestra, el gobierno estatal destinará en este 2025 un presupuesto de 351 millones de pesos para apoyar a mil 201 escuelas de nivel básico. La meta, según Valdez García es clara: que al cierre del sexenio del gobernador Américo Villarreal todas las escuelas cuenten con condiciones de dignidad.

Este esfuerzo se suma a una estrategia que ha venido desplegándose año con año, pero que en esta ocasión busca acelerar el paso. “Es la voluntad del señor gobernador que al final de su gestión sí tengamos la condición de dignidad en todas las escuelas básicas”, reiteró el funcionario.

El programa no solo atiende infraestructura, sino que representa una apuesta por la equidad educativa en zonas donde la carencia de servicios básicos ha sido normalizada por décadas. En comunidades rurales y colonias populares, un baño funcional puede marcar la diferencia entre asistir o no a clases.

Este anuncio no es solo una cifra. Es una promesa de que la educación en Tamaulipas no se construirá sobre pisos rotos ni puertas sin cerrojo. De acuerdo con el funcionario la dignidad escolar no será un lujo, sino un derecho, y cada peso invertido debe traducirse en confianza, permanencia y futuro.