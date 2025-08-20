Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mientras otras entidades enfrentan escasez, Tamaulipas presume estabilidad energética y da el primer paso hacia una marca propia de combustible.

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, aseguró que en Tamaulipas “estamos a todo dar” en el abasto de gasolina, en contraste con los problemas de suministro que afectaron recientemente al centro y sureste del país.

La clave, explicó, está en las terminales de almacenamiento ubicadas en Altamira y en zonas fronterizas, que permiten mantener el flujo constante de combustible y blindar al estado ante interrupciones externas.

NACE LA NUEVA MARCA DE GASOLINA TAMAULIPECA

Además del abasto garantizado, el gobierno estatal avanza en la creación de una marca propia de gasolina, con el objetivo de ofrecer:

Combustible de calidad

Venta transparente: litros de a litro

Trazabilidad y vigilancia en cada estación

La primera gasolinera bajo esta marca operará en La Pesca, de Soto la Marina, y ya se gestionan permisos ante la Comisión Nacional de Energía (CNE). Otras tres estaciones privadas, incluyendo una en Ciudad Victoria, se sumarán al proyecto.

El combustible cumplirá con la Norma 016 de la extinta Comisión Reguladora de Energía, y se buscará optimizar la logística de transporte y distribución para impactar positivamente en el precio final al consumidor.

La marca estatal de gasolina está cerca de ver la luz. Tamaulipas no solo abastece: construye confianza energética, dijo el funcionario.