Por Agencias

Londres, Inglaterra.- El delantero mexicano Raúl Jiménez anotó su primer gol de la temporada con el que el Fulham se impuso 2-0 al Bristol City en la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra y avanzó a la siguiente fase, en un duelo disputado este miércoles en el Craven Cottage.

Jiménez inició la semana pasada su actividad en la Premier League, sin embargo no había acertado con su cualidad de romperredes y su equipo se ha conformado con dos empates que suman sólo dos puntos en el torneo, ubicándose en el lugar 13.

Esta vez, El Lobo de Tepeji aprovechó al minuto 20 un pase de tiro de esquina de su compañero Reed y sin dudarlo remató al arco dejando sin posibilidad al arquero Joe Lumley. Momentos antes (8), el ex jugador del América había participado en la primera anotación para los Pueblerinos con un autogol de George Tanner.

En otros resultados, Rodrigo Huescas accedió a la fase de grupos de la Champions League de la UEFA con el Copenhague al vencer por 2-0 (3-1 global) al Basel en el segundo encuentro en el Parke Stadion, en Dinamarca.

El ex jugador del Cruz Azul jugará en uno de los torneos más importantes del balompié internacional, el cual llevará a cabo su sorteo este jueves, mientras que el Fenerbahce, equipo al que llegó el defensa Edson Álvarez en calidad de préstamo con el West Ham, quedó fuera al perder 1-0 con el Benfica.