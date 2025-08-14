Por Julián Javier H.

Tampico, Tamaulipas.- Mientras la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya negaba el plan de reemplazar el kiosco de la Plaza de la Libertad por un obelisco, David Granados Ramírez presentó el proyecto a los directivos de la Canaco, y pidió apoyo para crear un museo en el edificio de Telégrafos de Tampico, que data de 1908.

“No tengo idea (del plan), no sé cuál sea el fundamento de quien lo haya dicho, nosotros no tenemos ni un proyecto ni nada qué atender en ese sentido”, dijo Villarreal Anaya a la prensa, la mañana de este miércoles.

Pero ella y el promotor del proyecto trabajan mano a mano, ya que David Marcelo Granados Ramírez es secretario técnico del Consejo Consultivo de Desarrollo de la Zona Metropolitana Interestatal Tamaulipas-Veracruz, y ha asistido a reuniones del organismo en representación de Tampico.

En un segundo papel, Granados Ramírez es presidente Rescate Histórico de México A.C., asociación creada por miembros del PAN para conmemorar la batalla de 1829, ocurrida en Tampico, que sirvió después a los intereses de Antonio López de Santa Anna.

Fue con este encargo que David Granados se reunió el miércoles con la directiva de la Canaco de Tampico a solicitar su apoyo para reubicar el kiosco y erigir en su lugar el obelisco.

Además, propuso instalar un sistema de iluminación escénica y construir el Museo de la Victoria de Tampico en el actual edificio de Telégrafos, un histórico de 117 años.

De cumplirse el proyecto integral, la zona que hoy se conoce como la “Nueva Orleáns de México”, por la herrería francesa de los edificios, serviría de propaganda a la victoria de Santa Anna sobre el brigadier español Isidro Barradas.

La Canaco de Tampico no fijó ninguna postura después de la presentación.

El 10 de agosto, el portal de noticias Gaceta de Tamaulipas confirmó que el municipio de Tampico, por medio del IMEPLAN, tiene un proyecto para consagrar un obelisco a la Batalla de 1829 en el lugar que ocupa hoy el kiosco de la Plaza de la Libertad.

“QUE SE QUEDE”

En redes sociales, los tampiqueños reaccionaron con enojo cuando se conoció la propuesta de reemplazar el kiosco de la Plaza de la Libertad por un obelisco.

“¡No lo quiten! ¿Cómo es posible?; algo tan icónico”, escribió Marilú Olvera.

“Mejor pónganse a bachear las calles, a dar mantenimiento al alumbrado y a la recolección de basura”, opinó Ferre Chuy, en Facebook.

“Sirve más el kiosco que lo que hizo Santa Anna”, afirmó Sandra Cavazos. Como este, los comentaristas exigieron al gobierno municipal escuchar a la gente.

“¿Sigue usted con sus decisiones unilaterales, Mónica Villarreal?”, dijo Juan Llamas, colaborador destacado del grupo Noticias Madero, Tampico, Altamira; “Deje las cosas como están”.

El grupo Rescate Histórico de México A.C. ha pugnado por reconocer la batalla de 1829 como el único episodio importante de Tampico. En tanto, la mayoría de la gente ha sido apática al festejo.