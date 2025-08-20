Por Redacción

Cruillas, Tamaulipas.- Debido a una volcadura ocurrida en el kilómetro 233 la circulación en la Carretera Federal 180 Costera del Golfo fue cerrada esta mañana en el sentido de Oeste a Este, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Los Rayones acudió al lugar de los hechos a prestar ayuda.

De acuerdo con la corporación el saldo de la volcadura fue de dos personas lesionadas.

La carretera fue reabierta pero no se aportaron mayores detalles relativos al accidente vehicular.

