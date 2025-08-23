Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el propósito de otorgar protección jurídica y reconocimiento oficial a uno de los productos agrícolas más emblemáticos de México, inició en Tamaulipas la elaboración del estudio técnico que respaldará la Solicitud de Indicación Geográfica de la Naranja Tamaulipeca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Durante la instalación de la mesa de trabajo, el doctor Hugo Silva Lavín, director del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), subrayó que este esfuerzo busca garantizar que la naranja producida en la región centro del estado sea reconocida como un producto único en el mundo, con identidad, calidad y autenticidad certificadas.

La Indicación Geográfica no solo fortalecerá la identidad regional y protegerá el patrimonio agrícola de Tamaulipas, sino que también abrirá nuevas oportunidades de comercialización en los mercados nacionales e internacionales, generando valor agregado y beneficios directos para las y los productores citrícolas.

En esta primera sesión participaron productores de la zona citrícola, representantes del IMPI, autoridades estatales a través de la Secretaría de Economía y Desarrollo Rural, autoridades municipales, comisariados ejidales, así como académicos y especialistas de la UAT de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, la Facultad de Comercio y Administración Victoria y el CINOTAM, quienes coincidieron en la importancia de trabajar de manera coordinada para que Tamaulipas logre este reconocimiento de trascendencia nacional.