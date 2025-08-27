Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo sentencia de 28 años de prisión en contra de José “L”, por su responsabilidad penal en los ilícitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud con funciones de administración, dirección y supervisión; portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En 2010, se cumplimentó orden de aprehensión en la Ciudad de México en contra de José “L”, a quien se le identificó como integrante de una organización criminal y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Posteriormente, prosiguió la FGR en su comunicado 568, el Ministerio Público Federal (MPF) cumplió con los procedimientos procesales requeridos por la autoridad, y el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, decretó la sentencia referida, la cual cumple en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 «Noroeste», en Tepic, Nayarit.