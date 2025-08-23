Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos la tarde de este viernes en la ciudad de Reynosa, en los que pudiera haber perdido la vida una mujer presuntamente de nacionalidad norteamericana.

De las primeras diligencias se desprende que la persona se habría sometido a un procedimiento estético en una clínica privada de esta ciudad, donde se presentaron complicaciones médicas.

Posteriormente, fue trasladada a otro hospital privado, a donde ingresó sin signos vitales.

Es de señalar que, se realizarán las diligencias necesarias a fin de esclarecer cómo acontecieron los hechos y deslindar responsabilidades, informó la FGJET.

La víctima fue identificada como Kelly “C”, de 60 años, quien fue intervenida en un centro médico ubicado en la colonia Del Prado; sin embargo, posteriormente se le trasladó en una ambulancia al Hospital Santander donde llegó sin signos vitales.

Agentes de la Policía de Investigación acudieron a la clínica Davinci Aesthetic Surgery, ubicada frente al Puente Internacional Hidalgo, para recabar información.

Cabe recordar que recientemente la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios clausuró cinco clínicas en la entidad, la última de ellas en Ciudad Madero, por no contar con los permisos requeridos para realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos.