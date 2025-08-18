Por Agencias

Matamoros, Tamaulipas.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas arrestaron en esta ciudad fronteriza a Ezequiel Cárdenas Rivera, alias Tormenta Junior, hijo del abatido capo Antonio Tony Tormenta Cárdenas Guillén, quien encabezara una facción del cártel del Golfo (CDG).

La captura ocurrió a las 00:55 horas en la Avenida 12 de Marzo, colonia Villa Española, frente a una tienda de conveniencia Oxxo.

Durante la revisión, los agentes hallaron en el vehículo -un Jeep Wrangler negro sin placas- un arma de fuego calibre 9×19 mm, cargador abastecido y cartuchos útiles. Tormenta Junior se encontraba alcoholizado. La detención quedó registrada en la carpeta FED/TAMP/MAT/0001782/2025 del Registro Nacional de Detenciones.

Ezequiel mide aproximadamente 1.85 m, tez clara, complexión robusta, cabello negro y barba; iba vestido con camisa verde, shorts verdes y tenis blancos. Es identificado como líder de la facción conocida como Los Escorpiones, una célula del CDG vinculada al tráfico de drogas, extorsión y secuestro en la región.

Tras la detención, Cárdenas Rivera fue puesto bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR), y se encuentra en traslado dentro de sus instalaciones, donde enfrentará procesos penales por delitos federales.

La captura reaviva el historial criminal de la familia. Antonio Cárdenas Guillén, su padre, fue abatido por la Marina en Matamoros en noviembre de 2010, luego de liderar al CDG tras la caída de su hermano Osiel Cárdenas. Tras su muerte, la organización se fragmentó en facciones como Los Rojos, Los Metros y Los Escorpiones, esta última liderada por Tormenta Junior.

Cárdenas Rivera ya había sido detenido en 2011 por la Marina junto a otros presuntos miembros del cártel y se desconoce cómo obtuvo su libertad. (Carlos Figueroa/La Jornada).