Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para realizar la inauguración del plantel CBTis 302 de Reynosa, además de supervisar las actividades previas al inicio del ciclo escolar 2025-2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, estará en la ciudad de Reynosa este viernes 29 de agosto, indicó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Efectivamente, el maestro Mario Delgado viene el día de mañana a Tamaulipas, a cumplir con una agenda de trabajo que incluye la inauguración de un CBTis que, gracias al compromiso del Gobierno Federal que preside la doctora Claudia Sheinbaum y a las gestiones del doctor Américo Villarreal Anaya tras décadas de no contar con un nuevo plantel, este se suma a la oferta educativa para cubrir la creciente demanda en el nivel medio superior”, señaló.

Valdez García precisó que el titular de la SEP efectuará también una visita a escuelas de educación básica, donde las y los maestros están llevando a cabo el Consejo Técnico Escolar, Fase Intensiva, además de supervisar la entrega de Libros de Texto Gratuitos, de modo que todas y todos los estudiantes cuenten con ellos al iniciar el ciclo escolar el próximo lunes 1 de septiembre.

“Esta visita reafirma el trabajo conjunto y la confianza del Gobierno Federal hacia el estado que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y gracias a sus gestiones, está garantizando la cobertura del nivel medio superior con este nuevo CBTis, con la ampliación del CETMAR en Altamira y con la reconversión de la Secundaria 2000 de Nuevo Laredo, que ahora tendrá un bachillerato vespertino, entre más acciones para que todo egresado de secundaria tenga garantizado un lugar en el bachillerato”, puntualizó.

Finalizó expresando que estas acciones son prueba y reflejo del compromiso del gobernador Américo Villarreal para hacer realidad la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que ningún joven en Tamaulipas se quede sin lugar en el nivel medio superior y en la confianza que tienen las autoridades federales en el Gobierno de Tamaulipas.