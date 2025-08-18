Por Agencias

Williamsport, Pensilvania.- Un imparable productor de Xavier Nolasco en la sexta entrada le dio el triunfo a México 2-1 ante Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, que se celebra en Williamsport, Pensilvania.

Con esta victoria, La Liga Swing Perfecto de Chihuahua, representativo de México, espera al perdedor del duelo entre Venezuela y Japón para seguir su camino en el certamen.

La novena chihuahuense estuvo a un out de llevarse el duelo por la mínima, sin embargo, un error del tercera base tricolor en el sexto rollo abrió el juego para el conjunto canalero, que anotó una carrera al comienzo de ese capítulo. Ante la necesidad de empatar, el cuadro panameño buscó a toda costa vulnerar con el madero a la defensiva rival y en el cuarto inning una raya por el centro del diamante fue atrapada por Luis Sánchez, quien evitó el peligro y consiguió el out en un momento crucial.

La paciencia desde la lomita fue la principal virtud del mexicano Gregorio Madrid, quien lanzó un juego completo, donde repartió nueve chocolates. Madrid permitió solamente tres hits y una base por bolas, un día después de conectar sendos jonrones y producir siete carreras en la remontada 11-5 ante su similar de Puerto Rico.

Cuando parecía que el enfrentamiento se iba a extender, Nolasco mostró de nuevo sus virtudes con el madero luego de abrir la pizarra al inicio del juego al conectar un sencillo.

En la agonía del partido pegó un poderoso un imparable por el jardín central, que picó y le permitió a Iker Castañeda anotar la carrera de la victoria para la novena de Chihuahua.

“Hay que ganar, a México lo está viendo todo el mundo”, declaró el pelotero de los Marineros de Seattle Randy Arozarena, quien junto al pitcher Andrés Muñoz y Bobby Magallanes convivieron con el representativo tricolor previo al encuentro.

Arozarena aprovechó la visita para celebrar junto a los pequeños, fiel a su estilo, con los brazos cruzados.

Con este agónico triunfo, el Swing Perfecto suma su segundo triunfo en el torneo y enfrentará al perdedor entre Japón y Venezuela en el tercer duelo de eliminación de la liga internacional el martes. (La Jornada).