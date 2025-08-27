Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que agentes de la Policía Investigadora, con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) y ejecutaron una orden de cateo por el delito de robo, en su modalidad de desmantelamiento de vehículos y comercialización de autopartes robadas.

El mandamiento judicial fue otorgado por la Jueza de Control y cumplimentado en un inmueble ubicado en la colonia Emilio Portes Gil, del municipio de Altamira.

Durante la diligencia, peritos procesaron el domicilio y localizaron diversas autopartes, como placas del estado de Michoacán y autopartes de plástico de varios colores, espejos retrovisores y calaveras de vehículos.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.