Por Agencias

Montemorelos, Nuevo León.- Una nueva cría capibara está causando sensación y ternura en el Bioparque Estrella en Nuevo León. La cría nació el pasado 20 de agosto y goza de buena salud.

“¡Una nueva vida llegó a Bioparque! Estamos emocionados de anunciar que ¡Ha nacido un capibara bebé! El más tierno de nuestros habitantes ya está listo para que vengas a conocerlo de cerquita y te derritas con su ternura”, comunicó el parque a través de sus redes sociales, en donde además hizo una invitación a todas las personas que la conocieran.

Dentro del mensaje, el parque adjuntó un video en donde detallan que el nacimiento de un capibara es importante debido a que esta especie, se reproduce cuando se adapta a un hábitat.

Además, explicaron que por parte del parque se estuvo monitoreando a la madre para vigilar que el parto tuviera menos complicaciones.

“Ya se está adaptando. Los capibaras empiezan a comer sólidos a muy temprana edad, a partir del tercer día ellos ya empiezan a probar algunas frutas y verduras”, destacó una de las trabajadoras del Bioparque Estrella a través de un video.

Además, destacó que el capibara, especie originaria de Sudamérica, come frutas, vegetales y algunos pastos. (Vianney Carrera/La Jornada).