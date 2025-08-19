Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo sentencia condenatoria en contra de Israel “J” y Juan Antonio “C”, por acreditarse plenamente su responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, en perjuicio de un periodista en la Ciudad de México.

En audiencia pública celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la FEMDH, aportó las pruebas para que el Juez de la causa emitiera sentencia de 11 años un mes de prisión en contra de dichas personas.

En la presente investigación, a la fecha se han obtenido sentencias condenatorias en contra de 11 personas por su participación en la asociación delictuosa que planeó y ejecutó el atentado en contra de la vida del periodista.

La FEADLE determinó ejercer, en este caso, la facultad de atracción contemplada en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se acreditó que el delito se cometió con la finalidad de limitar, menoscabar y afectar su libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión.