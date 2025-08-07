Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo sentencia condenatoria en contra de Edgar “M”, por haberse acreditado plenamente su responsabilidad como autor material en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en contra de un sacerdote en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En octubre de 2024, el ahora sentenciado, se constituyó en las afueras de la capilla del Barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas, y después de seguir al sacerdote que acababa de oficiar misa, le disparó con un arma de fuego cuando este subía a su vehículo, privándolo de la vida.

En su comunicado oficial, la FGR indicó que como resultado del trabajo de la Fiscalía, el Ministerio Público de la Federación (MPF), en audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, aportó las pruebas para que el Juez decretara sentencia de 20 años de prisión.

En el presente caso, la investigación continúa para determinar las responsabilidades de más personas involucradas y para dar cumplimiento a los mandamientos de captura vigentes dentro de la causa penal.