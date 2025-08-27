Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En sesión pública extraordinaria, el Congreso del Estado aprobó 44 dictámenes relacionados con las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2021, presentados por la Auditoría Superior del Estado.

De ese total, fueron rechazadas 41 cuentas de entes estatales y municipales, así como de Ayuntamientos.

La revisión y aprobación de estos dictámenes constituye un paso firme en el fortalecimiento de la fiscalización, al tiempo que refleja el compromiso del Congreso con la rendición de cuentas, la transparencia y una administración pública responsable.

Esta acción legislativa contribuye a visibilizar y corregir prácticas administrativas que comprometen el buen uso del erario en el estado, expresó la dictaminadora en un comunicado.

Entre las cuentas reprobadas del ejercicio 2021 se encuentran los entes estatales FOMICRO, CONALEP, COBAT, CEAT, los institutos de la Mujer, del Deporte, Electoral, de Educación para el Empleo, de Infraestructura Física Educativa, de Vivienda, para la Cultura y las Artes, la Comisión de Parques y Biodiversidad y el Instituto Tecnológico Superior de El Mante; la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, la Promotora para el Desarrollo, Tam Energía Alianza y las Universidades de Seguridad y Justicia, la Politécnica de Altamira y las Tecnológicas de Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo y la del Norte.

También las de los ayuntamientos de Aldama, Llera, Miquihuana, Ocampo y Tula; las Comapas de Padilla, Río Bravo y la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, los DIF Municipales de Matamoros, Reynosa y Victoria y el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes.

Durante la misma jornada legislativa, el Pleno de la Legislatura 66 también aprobó por unanimidad la constitución de un fideicomiso destinado al mejoramiento del tramo carretero Tampico-Mante, en su sección Altamira–Estación Manuel (del kilómetro 25+100 al 30+854).

Este instrumento, promovido por el ayuntamiento de Altamira y avalado por su Cabildo, será suscrito con la fiduciaria Banorte en favor de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Contempla una inversión inicial de un millón de pesos y busca modernizar una vía estratégica del sur del estado mediante obras de señalización, alumbrado, paraderos urbanos, accesos y tareas de conservación vial.

Asimismo, se avalaron reformas a disposiciones transitorias que armonizan la entrada en funciones del nuevo Poder Judicial del Estado con la legislación electoral vigente. Se estableció que juezas, jueces y magistrados tomarán protesta el 30 de septiembre de 2025 y comenzarán funciones al día siguiente.

También se derogó un artículo transitorio de la Ley de Entidades Paraestatales, con el objetivo de evitar contradicciones legales derivadas de reformas recientes, garantizando mayor certeza jurídica.

En materia de recursos naturales, se aprobaron reformas a la Ley de Aguas del Estado, orientadas a mejorar la gestión integral del agua, optimizar la operación de organismos operadores y alinear la legislación con estándares nacionales e internacionales para ofrecer un servicio más eficiente, sostenible y transparente.

En otros asuntos, el Congreso autorizó la permuta de un predio municipal en Tampico con una asociación religiosa, para resolver un conflicto territorial y beneficiar a la comunidad con un nuevo espacio público. También se aprobaron donaciones de terrenos por parte del municipio de Gustavo Díaz Ordaz a favor de instituciones educativas, con el fin de brindar certeza jurídica a los planteles.

Por último, se validó el otorgamiento en comodato de un inmueble en Nuevo Laredo al Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, lo que permitirá fortalecer la formación técnica en una zona clave para el desarrollo económico del estado.

La Mesa Directiva que condujo los trabajos de esta sesión extraordinaria fue encabezada por la diputada Francisca Castro Armenta, con las diputadas Mayra Benavides y María del Rosario González como secretarias, y el diputado Sergio Arturo Ojeda como suplente.