Por Julián Javier H.

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En contraste con las grandes inversiones anunciadas, Tamaulipas es el tercer estado con mayor número de patrones que causaron baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el periodo de enero a julio de este año.

De acuerdo con el registro patronal del instituto, la Ciudad de México tuvo mil 705 bajas; Sinaloa, mil 421; Tamaulipas, mil 200; Baja California, mil 78; Sonora, mil 27 y Guanajuato, mil 24.

Estos cambios ocurren cuando los empresarios cierran sus negocios y desaparecen los puestos de trabajo que los mantenían en operación.

La disminución de registros patronales afectó principalmente a las Pymes, ya que 8 mil 10 casos correspondieron a patrones con dos y a cinco plazas laborales; 5 mil 629 con un puesto de trabajo, y 2 mil 177 con 6 a 50 plazas.

Por sectores, el mayor número de bajas ocurrió en el comercio, con 6 mil 774 patrones menos; después, los servicios para empresas, personas y el hogar, con 4 mil 989, y por último, la manufactura, con 2 mil 508.

De acuerdo con el Colegio de la Frontera Norte (Colef), la inseguridad que se vive en el país genera mayores costos a las empresas, además del pago de extorsiones a grupos delictivos.

Tras denunciar problemas de inseguridad, Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en Tamaulipas, fue asesinado el 30 de julio de 2024, cuyos hechos fueron condenados por el gobernador Américo Villarreal.

Hace una semana, el Departamento de Estado de EU clasificó a Sinaloa y a Tamaulipas en el nivel 4 (el máximo), recomendado para no viajar ahí porque «existe riesgo de violencia por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales».