Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Vaya, así como se adelantó en “destapar” gente, al Partido Verde Ecologista le adelantaron sus exequias en Tamaulipas. Para la próxima contienda quedará borrado del mapa estatal.

Ya se cree grandecito para viajar en el siniestro escenario de los procesos electorales… Y salir vivo.

Solito se retiró, se hizo el harakiri como dicen, y en Morena le tomaron la palabra: “El Partido Verde ya tomó su ruta y definió sus cartas. No nos distraemos en pleitos estériles”, dijo este miércoles la dirigente estatal Lupita Gómez, desde Reynosa.

A la “despedida” de su antiguo aliado, en conferencia de prensa, asistieron los diputados al Congreso Local de aquella región, liderados por Humberto Prieto Herrera, y la plana del CDE. Cerraron filas, atestiguaron que Reynosa es y seguirá siendo territorio Morena.

La decisión va en serio. Manuel Muñoz Cano y compañía de asesores y simpatizantes prefirieron tomar vereda que camino, como decía el sombrerudo Manuel Cavazos Lerma. Se bajaron de la alianza que por primera vez los estaba haciendo decentes.

En este escenario, desde ahora puede afirmarse que en las elecciones del 2027 y 2028 solo participarán en alianza Morena y el Partido del Trabajo, con lo cual el hermano mayor se deshace de un lastre, la tortura de tener que llevar a dos “chiquillos” de la mano. Ya soltó a uno.

Su destino estaba marcado desde la campaña por la gubernatura del 2022, cuando el jefe estatal, Muñoz Cano, llegó de San Luis a recorrer municipios para entrevistarse con los enemigos de la 4T, los partidarios de Truko Verástegui.

Pues bien, la última diputada de la bancada Verde en el Congreso local, Ana Laura Huerta Valdovinos, renunció y se fue a engrosar las filas de Morena. Le quedaba como opción ser libre, sin partido.

Cada escándalo y malas decisiones le fueron costando al PV. En febrero del presente renunciaron al grupo tres legisladoras: Katalyna Méndez, Blanca Anzaldúa y Silvia Chávez. Hoy quedó extinta la fracción parlamentaria.

En lo económico no les está yendo mal a los jefes. Les queda para comer “con manteca”. En 2025 reciben 18 millones de pesos del IETAM-Gobierno. Para la próxima pueden quedar sin registro local, como el PRD que murió por inanición.

Mucha altivez y prepotencia que se combinan con traición al socio mayor. La inexperiencia es mucha, no piden, exigen cuando no están en condición.

La sospecha es que la gente local recibe subsidio del gobierno de San Luis Potosí para venir, puñal en mano, a desestabilizar la unidad guinda en Tamaulipas, poner piedritas para tratar de descarrilar el gobierno de Américo Villarreal. El chorro de lana llegaría en forma descarada en las campañas del 2027.

De hecho la guerra ya comenzó en esa frontera. Con el engaño de que se incorporan a Morena, el PV trata de coptar líderes naturales: “Es como subir a un tren que dice su destino pero en realidad tiene otra ruta”, afirmó Lupita Gómez.

Lo cierto es que los verdes no han alcanzado la mayoría de edad. En 2024 “conquistaron” 89 mil votos por ir en alianza con Morena y el PT, pero tres años antes, en 2021, cosecharon 36 mil.

En 2018 se levantaron 25 mil sufragios y ocho mil en 2016. Solos no han ganado una sola alcaldía.

Con esas cifras no son preocupación para el hermano mayor, que ya los soltó de la mano para saber si pueden caminar solos. No lo espantan.

Virtualmente Morena se desmarcó de ellos que tienen su cabeza de playa potosina en Reynosa. Seguro que no les va a ir bien.

El acabose si deciden unir sus “fuerzas” electorales con las del trasnochado cabecismo panista, con tal de recibir subsidios.

Por cierto, los diputados de la 66 legislatura tienen sesión extraordinaria el jueves. Van a declarar recinto oficial el Poliforum Rodolfo Torre Cantú para la sesión en que rendirán protesta los magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado, el 30 de septiembre.

Por otro lado, ampliar la participación del Gobernador Américo Villarreal en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de SP, Omar García Harfuch.

Aprovechó para ratificar el apoyo de Tamaulipas a la Estrategia Nacional de Seguridad, dejando claro que es un tema de todos los días y requiere esfuerzos permanentes.

En esta coyuntura refrendó el respaldo al acuerdo para fortalecer las instituciones de seguridad, así como el acuerdo para la búsqueda de personas desparecidas, un tema muy sensible para los mexicanos.

Por la UAT, bien por el secretario de Comunicación y Difusión, Manuel Mario Aguilar González, que puso en marcha el programa “UAT en vivo” que tiene como objetivo difundir el talento estudiantil y conectar el potencial de sus facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias con la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Se lanzó este miércoles 3 de septiembre en las instalaciones de Comercio y Administración Victoria, donde estudiantes, docentes y personal administrativo participaron activamente en la conducción, entrevista y otras dinámicas, producido por Televisión Universitaria y la dirección de Imagen y Comunicación Estratégica.