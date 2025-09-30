Por Agencias

Ciudad de México.- La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), que preside el dirigente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, ‘Alito’ decidió la expulsión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) “por faltas graves y reiteradas contra los principios y objetivos” de la organización y “a la democracia” en ese país.

“Seamos claros, bajo riesgo de rasgar nuestro pacto interno, en la COPPPAL no hay cabida para nadie que no tenga un claro compromiso con la democracia social, que es nuestro eje”, dijo Moreno Cárdenas en un comunicado.

En éste, se agrega que la coordinación general de la COPPPAL ratificó el dictamen de la Comisión de Admisiones, que recomendó retirar la membresía como partido miembro de pleno derecho al PSUV, “por graves violaciones a los principios y valores de la democracia en Venezuela, los cuales se manifiestan en elecciones fraudulentas, persecución política que vive la oposición venezolana, el retiro de tarjetas de participación a partidos políticos opositores”.

Además, sostuvo que se utiliza a la justicia y a los órganos electorales “para suprimir la participación partidaria, la grave situación de los presos políticos, así como la violación de los derechos humanos, hechos que han sido documentados por la oposición y la comunidad internacional”.

La COPPPAL argumentó que, “en múltiples ocasiones solicitó al gobierno y al PSUV transparentar los resultados electorales del proceso electoral del 28 de julio del 2024, así como detener la persecución política contra la oposición, liberar a los presos políticos, respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos de los venezolanos, pero sus planteamientos, que siempre tuvieron una visión constructiva para superar la crisis política que vive ese país, jamás obtuvieron una respuesta positiva”.

Alito Moreno dijo que la solicitud de expulsión corrió a cargo de los partidos Liberación Nacional de Costa Rica, APRA, de Perú, e Izquierda Democrática de Ecuador. (La Jornada y Agencias).