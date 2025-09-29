Por Redacción

Ciudad de México.- En el Estado de México, como resultado del reforzamiento de seguridad para detener a objetivos delincuenciales prioritarios, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad (SSEM) ambas de Estado de México y la Policía Municipal de Jilotepec, fueron detenidos dos hombres en posesión de dosis de droga y un arma de fuego, uno de ellos identificado como jefe de plaza de un grupo criminal.

Durante despliegues estratégicos realizados sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec a la altura del kilómetro 0+500, en la localidad del Xhitey, los efectivos de seguridad identificaron una camioneta de color blanco, sin placas de circulación, cuyos tripulantes al percatarse de la presencia de las autoridades emprendieron la huida, para descartar alguna conducta ilícita se inició una persecución que culminó metros más adelante, donde fueron detenidos.

Al realizar una revisión apegada al protocolo de actuación, los agentes hallaron un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, 79 dosis de cristal, una báscula gramera y dos teléfonos celulares.

Por lo anterior, Edgar «N» de 25 años y Brayan «N» de 27, fueron detenidos, se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Brayan “N” es identificado como jefe de plaza de un grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán, posible responsable de homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo, el cual operaba en los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajan de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia que dañan la paz y tranquilidad de la ciudadanía.