Por Agencias

Ciudad de México.- Los restos de Silverio Villegas González, connacional que perdió la vida durante un operativo de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Franklin Park, Illinois, el pasado 12 de septiembre, serán repatriados este jueves 25 de septiembre a su comunidad en Michoacán, donde familiares y vecinos le rendirán homenaje y le darán sepultura, informó este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La cancillería precisó que, en paralelo, la Jefatura de la Unidad para América del Norte entregó una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México. En este documento, el gobierno mexicano expresó su condena a los hechos violentos que derivaron en la muerte del connacional y reiteró la exigencia de que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente para el pleno esclarecimiento del caso.

El Consulado General de México en Chicago y la Embajada de México en Estados Unidos mantienen comunicación constante con autoridades estadounidenses, en particular con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), instancia a la que se solicitó formalmente que encabece las pesquisas. Hasta el momento, el gobierno mexicano está en espera de una respuesta que garantice que los hechos no quedarán impunes.

La SRE subrayó que la familia de Villegas González ha recibido acompañamiento integral durante todo el proceso. El consulado en Chicago brindó apoyo en la recuperación de los restos, en la coordinación con la oficina forense del condado de Cook y en los trámites de repatriación. También se ha dado seguimiento a la situación emocional y legal de sus familiares.

La cancillería reiteró que la defensa y protección de los mexicanos en el exterior es una prioridad central de la política exterior. Recordó que la red consular desplegada en Estados Unidos está facultada para actuar de manera inmediata en casos de violaciones a los derechos humanos, así como para garantizar asistencia jurídica y apoyo humanitario a los connacionales. (Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares/La Jornada).