Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las historias de Danna Ramírez Martínez y Ana Sofía Valdez Martínez coinciden en la disciplina y el esfuerzo que las ha llevado a destacar en el deporte y en la academia como estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Las alumnas de la Facultad de Enfermería Victoria han trascendido como atletas de alto rendimiento en las disciplinas de esgrima y fisicoculturismo, representando con gran orgullo a la UAT en competencias estatales y nacionales.

En entrevista, Danna Ramírez comentó que practica la disciplina de esgrima en la modalidad de sable femenil, y entre sus principales logros se encuentra el haber representado a Tamaulipas en la Olimpiada Nacional 2025, en Mérida, Yucatán, donde la delegación tamaulipeca logró una destacada actuación que le valió el segundo lugar nacional; así como haber sido integrante del equipo tamaulipeco que ganó medalla de plata, en la categoría juvenil, en el Nacional Clasificatorio de Esgrima 2024, en la Ciudad de México.

La joven universitaria agradeció a la UAT por el apoyo para lograr sus metas en el deporte que lleva ocho años practicando. “Es una satisfacción muy grande representar a tu estado y a la UAT a nivel nacional, porque entre muchos deportistas destacas y te llevas ese mérito, y nadie más que tú sabes el sacrificio y la dedicación que le has puesto”.

Por su parte, Ana Sofía Valdez habló del orgullo que es representar a la UAT en competencias estatales y nacionales, y de los esfuerzos para conseguir resultados positivos en su carrera.

La estudiante de Enfermería Victoria es Campeona Absoluta en Bikini Wellness, del torneo Mr. Tamaulipas Principiantes y Novatos 2025, celebrado en esta capital, y que fue selectivo para el Mr. México, realizado del 28 de febrero al 2 de marzo, en el Palacio de los Deportes.

“Compito en fisicoculturismo. Ya tengo varios años en el gimnasio y apenas este año me animé a competir. La primera competencia fue un estatal en febrero y gané un primer lugar. Me sentí muy nerviosa, pero se logró. La segunda fue en Miramar, en abril, y mi última fue en mayo, saqué un segundo y un tercer lugar en dos categorías”.

Ana Sofía participará el próximo año en la competencia de Playa Miramar, para ganar el pase al nacional en México en agosto. “Se siente muy bien representar a la Universidad, estoy muy agradecida con todos los que me han apoyado. Y también agradezco a mi familia y a muchos maestros que me han inspirado para seguir”, concluyó.