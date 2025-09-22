Por Agencias

Xalapa, Veracruz.- La diputada local por Morena, Victoria Gutiérrez Pérez, aseguró que científicos veracruzanos han construido una nave para viajar al planeta Marte y que en breve llevarán café al espacio.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria la legisladora tomó el micrófono para participar en la discusión sobre los anteproyectos para apoyar la caficultura y a los productores del aromático en el estado de Veracruz.

En su intervención aseguró que como parte de los planes que existen para impulsar la difusión del grano está el utilizar una nave espacial para llevar el “aroma” a café más allá de la atmósfera terrestre.

“¿Que no saben que también en el espacio se toma café?, (…) aquí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto, han hecho una nave espacial, con manos veracruzanas, para el espacio, para Marte, y ellos también, yo les pedí que nos apoyen para demostrar que en la ciencia y en el espacio, también tiene que estar el aroma de nuestro café”, expuso Gutiérrez Pérez.

Según algunas diputadas de oposición como María Elena Córdoba, de Movimiento Ciudadano, desde la “Comisión Especial para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura en Veracruz” encabezada por Morena, existen algunas otras propuestas que carecen de seriedad.

Dijo que para la celebración del Día Internacional del café se planea desde dicha comisión, montar escenografías que representen “astronautas en el espacio”, “familias en la mesa”, “estudiantes desvelados” y hasta “un velorio”, en donde los participantes beben café.

Acusó que estas “ocurrencias” desvían la atención del debate real a los apoyos e impulsos que requiere el sector cafetalero del estado de Veracruz y las familias que viven de esa tradición.

“Duele y preocupa que en lugar de atender las verdaderas necesidades del sector, desde la presidencia de la comisión de Cafeticultura se presenten ideas que poco o en nada ayudan a resolver los problemas de fondo”, reprochó Córdoba.

Ante esta situación, Gutiérrez Pérez acusó que las y los legisladores de la oposición son “muy incultos e ignorantes”. (Iván Sánchez/La Jornada).